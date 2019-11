Riquelme contraatacó y confesó por qué no se retiró en Boca

Román salió a responderle a Daniel Angelici tras sus duras palabras. "Me empujó a retirarme con la camiseta de Argentinos", apuntó. Previa caliente.

Después de la decisión de Juan Román Riquelme de integrar la lista de Jorge Amor Ameal para las próximas elecciones en Boca , Daniel Angelici salió a cruzar al exfutbolista del club de La Ribera. "No estoy sorprendido. Es el gran ídolo del club. Yo entendí que cuando pidió unidad tenía que hacer eso y llamé a todos. El único que no atendió fue Ameal. Él decidió mediante negociaciones con su hermano y su representante ir con alguien a quien conocía desde antes y que le daba todo lo que él quería cuando estaba en el club" , declaró, entre otras cosas, el Tano.

Y, rápidamente, Riquelme salió a responderle al presidente de Boca. "Hay cosas que yo me acuerdo. Y en casa me enseñaron a vivir de manera normal. Tengo un poquito de orgullo y un poquito me lastimaron. A mi familia la lastimaron más. En la vida, todo no se puede comprar", aseguró el 10 en charla con TNT Sports y disparó contra el dirigente: "No sé si recuerdan que dijo 'mientras yo sea presidente de Boca, acá Riquelme no vuelve más'".

Por si no había quedado claro, Román aseguró que fue el presidente xeneize quien lo hizo dejar el club de La Ribera. "Angelici me empujó a retirarme con la camiseta de Argentinos".

Al final, aclaró por qué decidió apoyar a Ameal a pesar de haber pedido la unidad de todos los candidatos a presidente días antes de su anuncio. "Yo pedí que se juntaran todos. Si se juntaban, íbamos todos. Esta decisión no debe molestarle a nadie", resaltó.