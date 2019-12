Riquelme confirmó la suspensión de su partido homenaje: "Veremos si me dejan hacerlo si no ganamos..."

El ídolo de Boca decidió postergar su despedida por la cercanía con las elecciones en el club. La idea es que se haga en junio de 2020.

Ningún otro jugador en la historia de Boca merece tanto un partido homenaje como Juan Román Riquelme. Sin embargo, desde que el ídolo se retiró a principios de 2015, la posiblidad de realizar una despedida se fue dilatando en el tiempo, hasta que finalmente, luego de casi cinco años, se había elegido el 12 de diciembre de 2019 como la fecha señalada. Pero no será: el propio Diez anunció que la fiesta se postergará para el año que viene por la cercanía con las elecciones del domingo 8.

"Mi partido va a tener que esperar. Tiene que ser algo divertido, una fiesta y no me parece que esté bien que se haga cuando hay unas elecciones tan cerca", aseguró Román en diálogo con Fox Sports. "Tenía mucha ilusión en hacerlo ahora, estaba todo preparado, pero tengo que pensar en mi club", explicó.

De todos modos, Riquelme adelantó que ya tiene pensada una nueva fecha para el evento: "Espero que me den permiso para hacerlo en junio, que está la ". Eso sí: luego del vaivén mediático por las elecciones y los cruces con Angelici, el ídolo mostró su preocupación. "Veremos si me dejan hacer el partido despedida si no ganamos... pero todo el país sabe que tenemos que ganar nosotros. Hay que ser sinceros", manifestó.

En caso de que se confirme, hay muchas posibilidades de que Lionel Messi pueda decir presente: "Ojalá que pueda estar para jugar un rato con mi hijo en La Bombonera".