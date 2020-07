Ríos se suma a la lista de futbolistas bolivianos con coronavirus

El delantero boliviano se contagió de Covid-19 al estar en contacto con su madre quien falleció hace unos días por la enfermedad.

El delantero boliviano Gabriel Ríos salió positivo en el control de coronavirus por lo que se suma a la lista de futbolistas de la División Profesional en contagiarse con la enfermedad.

Ríos, quien milita en Aurora, ya sentía algunos síntomas de la enfermedad por lo que tuvo que hacerse el examen para confirmar o descartar que está infectado de coronavirus.

"Estuve en contacto directo con mi madre ahí me contagie, gracias a dios me estoy recuperando bien y estoy siguiendo el tratamiento en mi casa porque los hospitales colapsaron acá, hablé con el profe Julio Cesar Baldivieso y me indicó lo que tomo ahora estoy siguiendo ese tratamiento", dijo Ríos desde su domicilio donde está aislado.

El futbolista pasa por un momento muy complicado porque la enfermedad se llevó a su madre. Ambos habían mostrado su solidaridad con las personas de bajo recurso al hacer pan y distribuirlo de forma gratuita.

Ya son 16 las personas vinculadas al deporte boliviano que pasan o pasaron por la enfermedad, de todos ellos quienes se recuperaron son el portero Carlos Lampe y el mediocampista Moisés Villarroel.