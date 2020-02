Richard Sánchez, el portero mexicano que compartió vestidor con Saúl y se le complicaba el español

El arquero del Sporting KC, uno de los tricolores que competirán en la temporada 2020 de la MLS tiene un pasado destacado poco conocido.

A su corta edad, una de las primeras decisiones en beneficio del crecimiento personal que tomó el mexicano Richard Sánchez, guardameta del de la fue la de aceptar una oferta del para militar en sus equipos cadete, aunque la estancia no sería nada larga.

Y es que no estar cerca del entorno familiar llevó a Sánchez a abandonar la oportunidad para volver a , misma que se le presentó a la par de hombres como Saúl Ñíguez, mediocampista que hoy día milita con el Atleti y lo catapultó a la Selección de .

“Tuve la fortuna y dicha de estar en el Viejo Continente con el Atleti, fue una experiencia muy bonita que siempre voy a recordar. Me tocaron algunos compañeros como Saúl Ñíguez que está en el primer equipo, también Oliver Torres, Javier Manquillo, me tocó estar con jóvenes de alto nivel, talento, viéndolos triunfar me da gusto”, contó en entrevista con Goal.

Más equipos

Sánchez no negó lo difícil que fueron las vivencias en Madrid, entre ellas no poder tener una comunicación adecuada: “Fue un aprendizaje de salir de casa, vivir en otro país, estar en una cultura distinta, no hablaba bien el español, se me complicaba hablar con la gente, crecí como persona, como jugador, allá en Europa el futbol es de muy buen nivel, tendrán diferentes ideas y costumbres, saqué apuntes, los llevé conmigo para salir adelante”, mencionó.

Incluso aceptó que hubo un desánimo por no poder estar cerca de sus padres, otro de los factores que lo llevaron a dejar atrás la oportunidad de consolidarse en España.

“(Lo que hizo falta) fue tener una mentalidad más sólida, me deprimí un poco estando fuera de casa, me perjudicó quedarme ahí, decidí regresarme, ya no estaba feliz, tenía trece años y no estaba con mi familia y se me hizo muy difícil, esa parte la tomé como aprendizaje, me ayudó”.

¿Te arrepientes de haber vuelto a América Latina?, se le cuestionó: “No diría que me arrepiento, pero uno siempre se queda con la espinita clavada, intento vivir la vida como viene o como se den las cosas, las cosas pasan por algo, estoy contento con la trayectoria que he tenido”.

El canterano del FC Dallas, con pasado en las Selecciones menores de México, mismas donde consiguió el título del Mundial Sub 17 en el 2005 puso en una balanza el ranking de porteros mexicanos con proyección para 2022.

“Me ha llamado mucho la atención Jurado. También Raúl Gudiño que en su momento compartí habitación, tiene buenas cualidades. Hay mucha calidad en la portería. En esa posición siempre ha habido calidad, los jóvenes han llenado esa portería. Es algo de mentalidad. La posición está para ganársela quien sea y competir mientras sea para ayudar a la Selección y que crezca, aprovechar la oportunidad”, señaló.

Richard, uno de los dos porteros mexicanos que competirán en una Liga que se ha vuelto un refugio para los futbolistas nacidos en México destacó la llegada de diferentes figuras en una etapa de expansión.

“Estoy muy ilusionado de estar en la Liga. Ayuda a la Liga para crecer la MLS como Chicharito, Pulido, ayuda mucho. Viene una temporada bastante competitiva, llevo bastante tiempo, cada vez se pone más fuerte, más competitiva. Estamos para competir al máximo nivel”, mencionó.

“Hay muchos detalles (que motivan para jugar en la MLS). De lo que he hablado con jugadores y por mi experiencia las instalaciones son una cosa que tienen un muy plus, el trato al jugador, la organización y los clubes atraen a los jugadores, además se ve que es competitiva, los jugadores de gran calidad quieren estar en una liga competitva, ven que se puede competir a gran nivel, vienen siendo factores atractivos”, agregó.

El arquero procedente del externó la ilusión que tuvo en su momento por debutar en la , algo que no se le dio durante su estancia en Tigres de la UANL. “Soñaba jugar en Primera División en México, debutar ahí, a veces la vida y las cosas no se dan, se tienen que tomar decisiones, estoy en MLS y aprovecho cada oportunidad que se dé”.