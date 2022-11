Ricardo Pepi se mostró decepcionado: "Di las mejores oportunidades para estar en la lista final de USMNT"

El futbolista mexicoamericano quedó fuera del Mundial Qatar 2022 con la Selección de Estados Unidos.

Ricardo Pepi, quien optó por representar a la Selección de Estados Unidos sobre el Tri con la intención de una mayor oportunidad de ser convocado para el Mundial de Qatar, rompió el silencio tras no pasar el corte del timonel Gregg Berhalter.

Pepi, quien ha marcado seis goles en catorce partidos con el Groningen de Holanda, se dijo decepcionado por no ser considerado: "Es decepcionante porque siento que me di las mejores oportunidades para estar en la lista final de la Copa del Mundo", mencionó.

Berhalter optó por dejar fuera de Qatar a Pepi para convocar a Josh Sargent y Haji Wright, bajo el argumento de un mejor presente futbolístico tanto en el Norwich de Inglaterra como en el Antalyaspor de la Primera División de Turquía.

"Siento que tenía una oportunidad, pero al mismo tiempo no es decepcionante porque hice lo que me tocaba, jugué muchos minutos, metí algunos goles y estoy realmente feliz por eso. Al final del día es una decisión del entrenador que no puedo controlar", mencionó Pepi.

"En el momento en que me dijo que no estaba seleccionado, realmente decidí terminar de escuchar lo que me decía y no quería preguntar nada más. Una vez que me dijo, pensaba en darle vuelta a la página lo más antes posible y centrarme en el juego. No puedo seguir pensando en porqué no me seleccionó", informó.