Ricardo Canales: “Si tienen que declarar a Motagua campeón, que lo hagan”

Liga Nacional: Para el arquero de Vida "el fútbol está en un segundo plano" y dijo que se podría replicar la decisión que se tomó en El Salvador.

El debate se abrió en el fútbol hondureño sobre si Motagua debe ser declarado campeón del Clausura o si esperan para ver si pueden completar el torneo cuando mejore la situación con el coronavirus. En último en dar su opinión fue el experimentado arquero de Vida, Ricardo Canales.

“No solo en el país, sino también en el mundo entero, el fútbol pasa a segundo plano. Si tienen que declarar a Motagua campeón, que lo hagan, El Salvador ya lo hizo”, comenzó diciendo el guardavalla de 37 años en declaraciones recogidas por Diez.

Y siguió: “Si declaran a Motagua campeón, bien, de lo contrario habrá que esperar, pero siento que la espera será larga, no tanto por falta de fe, pero no será en una o dos semanas. El fútbol debe pasar a segundo plano para tomar las medidas rápidas. Primero somos nosotros, la familia, lo demás puede esperar”.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Además, dijo que lo más importante para él en este momento es su familia: “Ante la situación del país y el mundo entero hay que acatar las órdenes. Ahora he estado disfrutando el estar con la familia, no se comparte con ellos a diario y el momento se ha dado a pesar del encierro obligatorio”.

Por último, Canales habló de su retiro como profesional y no descartó seguir un par de temporadas más. “Es algo que hemos meditado. Me he cuidado y he sido una persona constante durante mis 20 años de carrera. Me mantengo firme y cerraré jugando”, explicó.

“Todavía no lo sé, posiblemente juegue un año más, seis meses o solo este torneo. Al final será una decisión que tomaré yo, nadie la hará por mí, me he cuidado en mi carrera para definir cuándo lo haré, mis compañeros son testigos de mi actitud y ante la adversidad me mantengo optimista”, cerró.