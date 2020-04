Ricardinho sin futuro claro en el Santa Tecla

El delantero aún no tiene certeza qué pasará con los periquitos.

Ricardinho es el goleador histórico del Santa Tecla, pero el delantero aún no sabe si continuará con los colineros o si tiene que buscar otro equipo, esto debido a que la semana pasada apareció en una lista de bajas, pero había posibilidad de quedarse.



“Mire, la verdad es que ellos no me hablarán, no me dijeron nada al respecto si quieren que siga o no”, dijo el delantero en un tono de resignación en conversación con el periodico “El Gráfico”.



Ferreira tuvo palabras para definir el desempeño de su equipo en el torneo Clausura 2020: “La verdad que bien, súper bien. Justo estaba mejorando en el torneo, pero el campeonato se terminó antes. Nosotros íbamos a subir en la tabla e íbamos a estar donde teníamos que estar, pero bueno, ahora toca esperar el próximo torneo y hacerlo bien otra vez”.