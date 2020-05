Ribeiro cree que "Neymar seguirá en el PSG", que intenta renovarle

El que fuera su agente considera que, a pesar del creciente interés del Real Madrid, seguirá en París porque el Barcelona no podrá pujar por él.

MERCADO

Wagner Ribeiro, el agente que llevó a Neymar Da Silva al y al , no espera que el que fuera su representado pueda abandonar el club parisino durante el próximo verano para regresar al Camp Nou según admite en declaraciones a FOX Sports. "Creo que Neymar seguirá en el PSG porque el mercado ha cambiado" después de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Tanto es así que "el mundo financiero del fútbol también va a cambiar" según considera Ribeiro, un nuevo orden que puede imposibilitar que el Barcelona vuelva a incorporar al brasileño como era su intención, pues el club estima que su precio no sea inferior a 160 millones de euros. Es decir, no está claro que el club catalán pueda pujar por el delantero de veintiocho años ni siquiera contando con que el PSG admita fraccionar los pagos, una posibilidad que tampoco pinta que vaya a suceder.

De hecho, la intención del PSG es renovar a su estrella y a pesar de que todavía no le ha presentado una oferta en firme las conversaciones para alargar su contrato, que finaliza en junio de 2022, ya han empezado según ha podido saber Goal sin olvidar que el Barcelona cada vez tiene más claro apostar por Lautaro Martínez. De todas formas, el Camp Nou no es el único destino posible para Neymar. Igual que ya sucediera en el pasado, tambien el está a la expectativa de lo que pueda suceder.

El propio Ribeiro confirma que "he estado muchas veces en Madrid porque el objetivo de Florentino Pérez fue el de contratar a Neymar" y cabe no olvidar cómo el propio agente nunca ha escondido cómo él hubiera preferido que Neymar recalara en el Santiago Bernabéu y no en el Camp Nou como acabó haciendo. Ribeiro, pues, confirma que Florentino todavía no se ha olvidado del jugador. "Hace un año estuve en su oficina con él y me dijo que sigue siendo un sueño ficharle". Nunca lo logró cuando el Barcelona se presentó como una posible opción. En esta ocasión, está por ver qué pasa con Neymar después de que el Barcelona haya asumido que no podrá pujar por él.