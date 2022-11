El resumen de Qatar vs. Senegal por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Qatar y Senegal se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Thumama como escenario, se presentan dos selecciones que no pueden darse el lujo de sufrir una segunda derrota en el campeonato.

El Marrón se presenta al compromiso después de perder por marcador de 0-2 ante Ecuador en el partido inaugural. El equipo dirigido por Félix Sánchez Bas se encuentra en el fondo del grupo sin puntos sumados y el temor de quedarle a deber a su afición

Por su parte, los Leones de la Teranga cayeron por 0-2 ante Países Bajos en la primera jornada. Sin embargo, dejaron una buena impresión sin su máximo referente, Sadio Mané. El cuadro a cargo de Aliou Cissé comparte el último sitio del tablero con cero unidades.

20´ Ha empezado el partido con ritmo: Afif tuvo la primera oportunidad para los anfitriones con un disparo alto y Diatta casi sorprende a Barsham con un centro que se fue envenenando y le obligó a desviar a córner.

1´ ¡Comienza el partido en el Al Thumama!

¡Los onces de Qatar y Senegal!

🗒️ Here are your starting XIs for #QAT & #SEN #FIFAWorldCup | #Qatar2022