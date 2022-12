El resumen de Países Bajos vs. Qatar por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Países Bajos y Qatar se enfrentaron en partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Bayt como escenario, el decepcionante anfitrión del torneo volvió a caer. Esta vez frente a un buen rival europeo que se impuso 2-0 por los goles de Cody Gakpo y Frenkie De Jong.

La Naranja Mecánica cierra su Grupo A con 7 puntos en el campeonato, resultado de dos triunfos (sobre Senegal y Qatar, ambos por 2-0) y un empate ante Ecuador (1-1).

Por su parte, el combinado local se marcha de su Mundial con tres derrotas consecutivas ante la Tricolor (0-2), los Leones de la Teranga (1-3) y los Países Bajos (2-0).

Victoria muy cómoda de Países Bajos, que apenas sufrió. Gakpo en la primera parte y de Jong en la segunda, aprovechando un rechace sobre un remate de Depay, dieron la victoria al equipo de van Gaal que cumple lo previsto y estará como primera de grupo en los octavos de final. Muy pobre el rendimiento de Qatar, que se marcha de su Mundial con 0 puntos (primera vez que ocurre esto en la historia) y habiendo recibido 7 goles en contra y marcando solo uno. Esperan ya rival los neerlandeses que saldrá entre Iran, Gales o EEUU.



A continuación, lo mejor del partido entre Países Bajos y Qatar, correspondiente al Grupo A del Mundial de Qatar 2022.

Gol anulado a Países Bajos: era el 3-0

49' ¡GOOOOOOOOOOL DE PAÍSES BAJOS! ¡GOOOOOOOOOL DE DE JONG! PAÍSES BAJOS 2-0 Qatar.

Buen centro de Klaassen que remata en el segundo palo Depay, que remata de volea para obligar al paradón de Barsham, pero el rechace solo lo tiene que empujar de Jong al fondo de la red para hacer el segundo para Países Bajos que casi certifica su primer puesto en el grupo.

Lo está intentando Depay en ataque, pero está desacertado el delantero del Barça. Memphis ha sido el jugador que más peligro ha generado en ataque para Países Bajos con una gran ocasión de gol creada, cuatro remates (tres de ellos dentro del área), cuatro toques en el área rival y 0,32 xG. Veremos si afina la puntería en la segunda parte y puede estrenarse como goleador en el Mundial.





Partido con muy poco ritmo entre Países Bajos y Qatar que está decidiendo, una vez más, una diana de Gakpo. Dominio neerlandés en la posesión, pero que no se ha visto reflejado en ocasiones claras de gol más allá del gol. Qatar parece por momentos que se conforma con no encajar más, y apenas se ha asomado por la inmediaciones del área de Neppert. Veremos si la segunda parte cambia la ambición de ambos conjuntos



26' ¡GOOOOOOOOOOL DE PAÍSES BAJOS! ¡GOOOOOOOOOOOL DE GAKPO! Triangulación perfecta entre Depay, Klaassen y Gakpo, que remata al palo largo desde la frontal para batir al portero qatarí. Impresionante lo de Gakpo en este Munidial: tres de los cuatro goles de Países Bajos en Qatar han sido obra suya.

Once confirmado de Países Bajos

Ya conocemos la alineación de Países Bajos. Con esto sale Van Gaal (4-4-2): Noppert; Timber, van Dijk, Ake, Blind; Dumfries, de Roon, de Jong, Klaassen; Gakpo y Depay. La entrada de Depay y de de Roon, y la vuelta al once de Klaassen son las principales novedades del equipo de van Gaal. El delantero del Barça saldrá de inicio por primera vez en la Copa del Mundo, tras haber dejado atrás sus problemas físicos.

Once confirmado de Qatar

Es oficial la alineación de Qatar. Con estos once jugadores se va a despedir la anfitriona del torneo (5-3-2): Barsham; Mohammad, Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Al Haydos, Madibo, Hatem; Almoez Ali y Afif. Hatem es la única novedad del equipo qatarí con respecto a los once jugadores que saltaron de inicio en la derrota la pasada jornada frente a Senegal por 1-3. Además, Félix Sánchez plantea un cambio de esquema con 5 defensas y dos únicos jugadores arriba, con Afif dejando la banda izquierda para situarse en posiciones más centradas.

🇶🇦 The hosts take on one last bow at #Qatar2022 and this is how they line up!