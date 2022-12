El resumen de Inglaterra vs. Senegal por los octavos de final del Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

La Selección de Inglaterra está en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2022. El equipo de Gareth Southgate tardó en abrir el partido ante Senegal, pero sobre el final del primer tiempo llegaron los goles de Henderson y de Kane para encaminar una victoria que les pone ante Francia en la próxima instancia de la Copa del Mundo. Saka, en la segunda parte, sentenció el encuentro para los británicos.

En este artículo puedes ver el resumen del encuentro entre europeos y africanos, con los goles y los vídeos del encuentro.

A continuación, lo mejor del partido entre Inglaterra y Senegal, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

57' ¡Goooooooooooool de Bukayo Saka! INGLATERRA 3-0 Senegal. ¡El tercero de Inglaterra! Qué bien lo hizo Phil Foden que recogió la pelota de la lucha de Harry Kane y se fue hasta el fondo por banda izquierda, desde donde puse un centro raso al área para que Bukayo Saka ganara la posición al defensa y batiera a Mendy.



Dos zarpazos ha necesitado Inglaterra en el encuentro. El partido, igualado hasta la media hora y con una Inglaterra que tenía la posesión pero no generaba peligro, se encontró con un chispazo de Senegal que, a través de su presión, tenía dos claras delante de Pickford en los pies de Ismaila Sarr, quien erraba en la primera acción y después veía como el meta inglés sacaba una mano extraordinaria que le dejaba sin el tanto de la ventaja.

Sin embargo, y en los mejores minutos de Senegal, Inglaterra hilaba una contra comandada por Jude Bellingham y que definía Henderson. Poco después, el centrocampusta del Dortmund volvía a ser la figura clave, recuperando la pelota y asumiendo la conducción en otra contra que, tras combinar con Foden, acababa en un Kane que hacía el 2-0 al descanso.





45' + 3' ¡Goooooooooooool de Harry Kane! INGLATERRA 2-0 Senegal. ¡Castiga a la contra Inglaterra! ¡El primero del '9' en el Mundial! No cerró la jugada Senegal que tuvo como protagonista a Jude Bellingham en la recuperación y en una conducción que cedió en el último tercio a Phil Foden que, ante la llega de un rival, pasó la pelota a Harry Kane para que el delantero ponga el primero con su nombre en la cita.

38' ¡Goooooooooooool de Jordan Henderson! INGLATERRA 1-0 Senegal. ¡Llegó el tanto de Inglaterra! Contra rápida inglesa que inició Phil Foden y que terminó en la conducción con el sello de Jude Bellingham, quien se acercó al área de Senegal por el lado izquierdo para poner un centro raso que remato Jordan Henderson a la red.



32' ¡¡¡QUÉ PARADÓN DE JORDAN PICKFORD!!! Cómo se introdujo Ismaila Sarr en el área, donde recibió el pase de Dia para abrirse el hueco ante la salida de Stones y sacar un remate que despejó con una mano el meta inglés. Fundamental intervención del portero del Everton para impedir el 0-1.

22' ¡¡LA TIRÓ FUERA ISMAILA SARR!! Centro de Diatta desde la derecha que remata Dia topándose con el cuerpo de Stones y dejándola muerta para que llegue el extremo del Watford solo ante Pickford, envidándola por encima del travesaño. Se le escapó la oportunidad a Senegal.



1' ¡Arranca el partido en el Al Bayt Stadium de Al Khor! Saca de centro Senegal.



EL ÁRBITRO

El encargado de arbitrar este encuentro en el Al Bayt Stadium de Al Khor será Iván Arcides Barton Cisneros (El Salvador).



¿POR QUÉ NO JUEGA STERLING?

XI CONFIRMADO DE SENEGAL | Senegal cambia dos piezas en el centro del campo respecto a su duelo frente a Ecuador (4-4-1-1): Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Sarr, Mendy, Ciss, Diatta - Ndiaye - Dia. Pape Gueye e Idrissa Gueye son los damnificados por Aliou Cissé, dando entrada al campo a Nempalys Mendy y Krepin Diatta. El centrocampista del Everton es baja obligada por acumulación de amarillas y Cheikhou Kouyaté tampoco estará disponible, aún no recuperado de su lesión. Banquillo de Senegal: Ballo-Toure, Cissé, Diedhiou, Bamba Dieng, Sany Dieng, Pape Gueye, Nicolas Jackson, Loum, Mendy, Name, Moussa N'Diaye y Matar Sarr.



XI CONFIRMADO DE INGLATERRA | Estos son los once elegidos por Gareth Southgate con solo una modificación en él respecto al choque frente a Gales (4-1-2-3): Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice - Henderson, Bellingham - Saka, Foden y Harry Kane. El técnico inglés introduce en el once a Bukayo Sako en lugar de Marcus Rashford. El máximo goleador de Inglaterra en la fase de grupos esperará su oportunidad en el banquillo. Además, la Selección de Inglaterra ha anunciado que tanto Ben White como Raheem Sterling serán baja para el encuentro por motivos personales. Banquillo de Inglaterra: Alexander-Arnold, Coady, Dier, Gallagher, Grealish, Maddison, Mount, Phillips, Pope, Ramsdale, Rashford, Trippier y Callum Wilson.

