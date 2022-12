El resumen de Gales vs. Inglaterra por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Inglaterra no dejó lugar a la sorpresa y se impuso con claridad a Gales en el partido que echaba el cierre al grupo E de este Mundial de Qatar 2022. Los de Shoutgate sellaron la primera plaza para pasar a octavos, donde se verán las caras con Senegal. Los galeses, por su parte, dicen adiós a la Copa del Mundo tars haber sumado un punto en sus tres partidos.

Pese a que los de Rob Page aguantaron hasta el descanso, la selección inglesa fue un ciclón en la segunda parte. Rashford, el mejor jugador del duelo, abrió la lata con un fantástico lanzamiento de falta, y Foden, aprovechando una nueva asistencia de Harry Kane hizo el segundo acto seguido. De nuevo Rashford anotó el 3-0 definitivo con el que Inglaterra anda un aviso de su gran estado al resto de selecciones de Qatar.

A continuación, lo mejor del partido entre Gales e Inglaterra, correspondiente al Grupo B del Mundial de Qatar 2022.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRAAAAAAAAA!!! ¡¡SEGUNDO DE RASHFORD PARA FIRMAR EL 3-0!!

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRAAAAAAAA!!! ¡¡FODEN HACE EL SEGUNDO A PASE DE HARRY KANEEEEE!!

¡¡¡GOOOOOOOOLAAAAAAZOOOOOOOOO DE INGLATERRAAAAAAAA!!! ¡¡MARCA RASHFORD DE LIBRE DIRECTOOOOOOOOOOO!!

¡La tuvo Foden!

Durísima entrada de Daniel James por la que ve amarilla

🤯 ¡En un partido entre #ENG y #WAL no hay amigos! #GolMundial pic.twitter.com/6u7IUwkZiD

¡Rashford rozó el primero!

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN INGLATERRA!

Your #ThreeLions team news is in! 📋 pic.twitter.com/CdisdXcSTv