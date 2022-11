El resumen de Estados Unidos vs. Gales por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Estados Unidos y Gales se enfrentan en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo B del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Ahmad Bin Ali como escenario, se presenta una selección en búsqueda de redención frente a un rival que disputa a penas su segunda Copa del Mundo.

El equipo de las Barras y las Estrellas se presenta al compromiso después de clasificar en la eliminatoria de la Concacaf en la tercera posición de la fase final, por detrás de Canadá y México. En 2021 ganó la Copa Oro, mientras que en 2019 finalizó en la segunda posición. Estados Unidos no clasificó a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Por su parte, los Dragones clasificaron a su segundo Mundial, primero desde Suecia 1958, donde consiguieron el quinto lugar. Gales clasificó a Qatar 2022 a través del repechaje de la UEFA, donde derrotó primero a Austria y después a Ucrania. En la Eurocopa de 2020 alcanzó la ronda de octavos de final.

A continuación, lo mejor del partido entre Estados Unidos y Gales, correspondiente al Grupo B del Mundial de Qatar 2022.

Timothy Weah adelantó a la selección estadounidense con esta definición perfecta al primer toque.

¡64 años de espera merecieron la pena!

Estados Unidos: Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Weah, Sargent, Pulisic.

Gales: Hennessey, Mepham, Rodon, B Davies, Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N Williams, James, Bale.

ALINEACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

