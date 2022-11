Resumen de los encuentros de la primera jornada de la Copa del Mundo Qatar 2022

El Mundial tuvo un comienzo apasionante, en una fecha donde pasó de todo. Hubo caída de candidatos, partidos inolvidables y grandes certezas.

El jueves finalizó la primera jornada de la Copa del Mundo 2022. A pesar de que todos los planteles llegaron con futbolistas exigidos fisicamente, se han visto pasajes de buen juego. Las primeras consideraciones con respecto al carácter innovador de la competición tienen que ver con la sorprendente cantidad de minutos adicionados (casi todos los partidos terminan en más de cien minutos), los penales que se están cobrando (más forcejeos que agarrones) y el poco castigo al juego brusco. De hecho, todavía no contamos con expulsados.

Por otra parte, un aspecto extradeportivo que causó mucho asombro es no ver el aforo completo en ningún estadio. En línea con las protestas, también se encuentran las censuras de la organización a los equipos que quieren manifestarse con mensajes políticos.

A continuación, GOAL te resume lo más destacado de la primera jornada mundialista.

DOMINGO

Qatar 0-2 Ecuador

La inauguración de la máxima cita deportiva estuvo a cargo de Qatar y Ecuador. Los anfitriones demostraron ser uno de los combinados más débiles: errores no forzados, imprecisiones extrañas para este nivel, poco peso ofensivo y falta de pundonor en contextos adversos. Será complicado que se mantenga en pie mucho tiempo más.

La Tri, en tanto, tuvo uno de los mejores desempeños de una selección sudamericana. Con Enner Valencia como bandera, pero acompañado de mucho talento joven, atacó y lastimó desde el comienzo. Quedó la sensación de que podría haber buscado algún gol más pensando en la diferencia de gol en la tabla de posiciones.

LUNES

Inglaterra 6-2 Irán

La primera goleada estuvo a cargo de los ingleses. A pesar de que no llegaban en su mejor momento, los de Gareth Southgate dieron un golpe en la mesa con una actuación buena de principio a fin. En ataque los nombres se le caen de los bolsillos, hasta puede juntar experiencia y juventud. Ese cóctel fue clave, puesto que Jude Bellingham (19 años) abrió el marcador tras una buena jugada colectiva por el sector izquierdo y Bukayo Saka (21 años) marcó un doblete además de ser elegido Player of the Match. Ambos se combinan a la perfección con el jugador más relevante del armado: Harry Kane (29 años).

Senegal 0-2 Paises Bajos

Fue el primer encuentro verdaderamente parejo del Mundial, aunque con una cierta tendencia de dominio africano. Los senegaleses tuvieron llegadas esporádicas, pero extrañaron demasiado a Sadio Mané en la definición.

A Paises Bajos le faltó creatividad durante casi todo el trámite. Los de naranja se limitaron a cumplir su papel, pero no eran punzantes. La ventaja llegó en los últimos diez minutos gracias a virtudes propias y errores ajenos. Frenkie De Jong tiró un centro milimétrico y Cody Gakpo puso la cabeza ante la mala salida de Edouard Mendy. Luego Davy Klaassen puso cifras definitivas.

Estados Unidos 1-1 Gales

Sorprendente encuentro entre equipos diametralmente opuestos. La frescura de los estadounidenses aplacó a Gales en la primera mitad: mientras unos tocaban y atacaban, los otros se limitaban a esperar. Tanto así que los norteamericanos encontraron la ventaja gracias a una asistencia de Christian Pulisic y definición de Timothy Weah.

En la etapa final se vio al mejor Gales, el ingresó del gigante Kieffer Moore (1.96) fue clave. Estados Unidos no supo pasar el momento tormentoso, se quedó y para colmo cometió un penal infantil que Gareth Bale cambió por gol. En resumen, el empate le quedó pintado al desarrollo.

MARTES

Argentina 1-2 Arabia Saudita

El martes a primera hora se vivió la gran sorpresa de la Copa del Mundo. Argentina comenzó ganando con gol de Leo Messi, pero se sintió incómoda ante la estrategia rival. Los saudíes decidieron achicar líneas casi hasta media cancha, mientras que los argentinos descompusieron su 4-3-1-2 característico para armar un 4-2-4 directo que nunca funcionó.

Al comienzo del segundo tiempo vinieron dos baldazos de agua fría para los sudamericanos, que perdieron un invictor de 36 partidos y se le complicó la clasificación a octavos.

Dinamarca 0-0 Túnez

El primer encuentro sin goles fue bastante entretenido. Túnez en ningún momento cedió ante Dinamarca, incluso tuvo buenas oportunidades para ponerse en ventaja. Es un resultado que deja el juego abierto en un grupo que parecía tener dos candidatos claros.

México 0-0 Polonia

El segundo duelo del Grupo C dejó que desear. Tanto México como Polonia demostraron más sus limitaciones que bondades y nunca lograron encender el juego. Coincidieron en carencia ofensiva y extrema cautela. Lo más destacado fue el penal atajado por Memo Ochoa a Robert Lewandowski.

Francia 4-1 Australia

Parecía ser el día de las sorpresas puesto que Australia comenzó ganando con gol de Craig Goodwin. Tras unos veinte minutos de ensueño, los Socceroos se despertaron por responsabilidad de Adrien Rabiot, que anotó el empate y asistió a Olivier Giroud para que en un pestañar las acciones cambien rotundamente.

Francia demostró que la maldición del campeón no va con ellos y se sobrepuso a todo. Incluso a la lesión de Lucas Hernández, que debió salir a los 12' por una rotura de ligamentro cruzado anterior de su rodilla derecha. De esta manera se perderá lo que resta de competición y se suma a las otras seis bajas de su país.

MIÉRCOLES

Marruecos 0-0 Croacia

Otro de los duelos sin goles y muy parejos. Los marroquíes lograron plantarle cara a la última subcampeona mundial. El desarrollo se inclinó levemente para los croatas, pero no lo suficiente como para merecer más de un punto. Muy rígido en ataque. Deberá mejorar para pensar en alcanzar otra final.

Alemania 1-2 Japón

Tal vez el mejor encuentro de la Copa del Mundo hasta el momento. Cada etapa tuvo su dueño, en la primera Alemania dominó como solo ellos pueden hacerlo. En ataque mostró la variante de David Raum, lateral izquierdo subiendo constantemente, la inteligencia del mediocampo al servicio del partido con İlkay Gündoğan y Joshua Kimmich, y el desparpajo adolescente de Jamal Musiala. Tuvo más de diez llegadas, pero solo un gol.

Japón cambió en la segunda mitad. Aprovechó la fragilidad teutona en las transiciones defensivas y lastimó. Los dos tantos vinieron desde el banco, con una buena gestión de Hajime Moriyasu. El DT puso a Ritsu Doan y Takuma Asano que pagaron con gol.



España 7-0 Costa Rica

La mejor exhibición colectiva de un equipo en la primera jornada tiene dueño: España. Además de los siete goles (por primera vez marca esa cantidad en Copa del Mundo), otros datos plasman la aplastante superiridad. Tuvo el 81% de posesión y dio 1045 pases. Remató ocho veces al arco y siete afuera.

Posicionalmente hizo todo bien, lo que logró también un magnetismo con la pelota. Desde la decisión de poner a Rodri de defensor central para tener buena salida, hasta el nivel demostrado por Busquets, Gavi y Pedri en el centro del campo. En general no tuvo puntos bajos, y quedará saber si tuvo que ver la jerarquía del rival (Costa Rica en ningún momento estuvo en partido) o seguirá de esta manera. Por lo pronto, se le viene una Alemania necesitada.

Bélgica 1-0 Canadá

Los canadienses siguen sin poder hacer un gol en Copa del Mundo. En su única participación, en 1986, terminó con cinco goles en contra y nada a favor, pero esta vez estuvo cerca: Alphonso Davies tuvo un penal en sus pies, pero se encontró con la humanidad de Thibaut Courtois.

Además de esa acción, Canadá en líneas generales tuvo posibilidades propias del desarrollo del encuentro para ponerse en ventaja. Una tras otra las desaprovechó y, como marcan los libros, llegó el gol belga. Un pase frontal encontró a Michy Batshuayi que definió con calidad.

Los de Roberto Martínez no hicieron un buen partido, pero lograron los tres puntos. Eden Hazard tuvo algunos buenos momentos, pero otros como Kevin De Bruyne no. Él mismo lo reconoció en una divertida frase: "No creo que haya jugado un gran partido. No sé por qué tengo el trofeo (a Player of the Match). Tal vez sea por el nombre".



JUEVES

Suiza 1-0 Camerún

En un encuentro parejo, los europeos consiguieron tres puntos de oro gracias a Breel Embolo. El dato de color es que curiosamente el delantero es nacido en Camerún.

Uruguay 0-0 Corea del Sur

Posiblemente sea considerado el partido más aburrido de la primera jornada. A pesar de tener buenos intérpretes, Uruguay decidió ser cautelosa y fortalecer más su bloque bajo que su ataque. Tuvo un juego denso, que constitía en atacar con envíos largos y cruzados, pero nunca llegaron a buen puerto. De todos modos tuvo dos tiros en los palos, en el primer tiempo un cabezazo de Diego Godín y en el epilogo un remate de Federico Valverde. Quedó la sensación de que Luis Suárez no está en su mejor estado físico y podría ser un cambio de cara al duelo ante Portugal.

Portugal 3-2 Ghana

Los lusos tuvieron un primer tiempo muy malo, espeso, donde tantas figuras con sensibilidad técnica no encajaban. Esto hizo que el desarrollo sea aburrido, pero en la etapa final cambió la situación cuando Fernando Santos realizó algunos ajustes.

La ola de goles comenzó a llegar con un dudoso penal a Cristiano Ronaldo que cambió por gol. De esta manera alcanzó un récord: es el único futbolista en anotar en cinco Mundiales distintos. Ghana logró empatar rápido, pero igual de veloz estuvo Portugal con Joao Félix para volver a ponerse encima en el marcador. Rafael Leão estiró ventajas y parecía todo liquidado, pero el descuento de Osman Bukari puso suspenso.

El blooper de la fecha estuvo en el minuto final: Diogo Costa, arquero portugués, se durmió con la pelota en salida y en carrera Iñaki Williams estuvo a un centímetro de robarla y marcar, pero se resbaló.

Brasil 2-0 Serbia

Los brasileños solo tienen en su cabeza el hexacampeonato. Arribaron con el traje de candidados y no les pesó. En el debut debían enfrentar a un hueso duro de roer, Serbia había mandado al repechaje a Portugal y con su juego físico y ataque explosivo podía causar riesgo. No obstante, luego de una primera mitad granítica donde se cumplió lo esperado, Brasil pudo soltarse.

Dos goles de Richarlison dieron por finalizado el encuentro. Ambos tuvieron sentido con el desarrollo, puesto que la Canarinha estaba llegando con argumentos. La nota preocupante para Tite y companía tiene que ver con la salida de Neymar, que sintió una molestia tras un duro golpe.