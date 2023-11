Resumen en vídeo del Cádiz vs. Real Madrid de La Liga EA Sports 2023-2024: goles, mejores jugadas y polémicas

Plagado de bajas, el Real Madrid de Ancelotti busca una victoria ante el Cádiz que le permita acabar el domingo en lo más alto de la clasificación.

El Cádiz recibe este domingo al Real Madrid desde las 18.30 horas en el estadio Nuevo Mirandilla, por la jornada 14 de LaLiga 2023-24. Plagado de bajas, el equipo de Carlo Ancelotti busca una victoria ante el cuadro gaditano que le permita acabar la noche en lo más alto de la clasificación.

Datos previos a tener en cuenta:

El Cádiz ha puntuado en tres de sus últimos seis partidos ante el Real Madrid en LaLiga (1V 2E 3D), tantos como en sus anteriores 15 ante los blancos en la competición (1V 2E 12D).

Tras perder en sus primeras dos visitas al Cádiz en LaLiga, por 1-0 en 1977 y 1981, el Real Madrid solo ha perdido en uno de sus siguientes 13 partidos a domicilio ante los gaditanos en la máxima categoría (9V 3E). Próximos partidos LaLiga MLL CAD Previa del partido UEFA Champions League RMA NAP Previa del partido

El Real Madrid ha puntuado en cada una de sus últimas 15 visitas a equipos de Andalucía en LaLiga (12V 3E), desde una derrota por 2-1 ante el Real Betis en marzo de 2020, su racha más larga puntuando a domicilio ante estos conjuntos en su historia en la máxima categoría.

El Cádiz no ha ganado ninguno de sus últimos ocho partidos en LaLiga (3E 5D) y no enlaza nueve sin victoria en la competición desde diciembre de 2005 (9P 2E 7D).

El Real Madrid ha empatado en dos de sus últimos cuatro partidos en LaLiga (2V), un empate más que en sus 23 encuentros previos en la competición (16V 1E 6D).

Rodrygo Goes ha marcado en cada uno de sus últimos dos partidos con el Real Madrid en todas las competiciones (tres goles en total), pero nunca ha enlazado tres encuentros viendo puerta con el conjunto blanco.

53': ¡¡NO HA QUERIDO REMATAR JOSELU A PUERTA VACÍA!! Vaya equivocación por parte del ariete blanco. La pelota filtrada a la espalda de la defensa le llegaba a Rodrygo que, en vez de definir, la daba ligeramente adelantada a su lado, para que el delantero blanco terminara la jugada, pero este pensó que el balón acabaría entre los tres palos y optó por no tocarla, perdiéndose finalmente por la línea de fondo. Estaba completamente solo y en posición legal Joselu para poner el 0-2.

45'+3: ¡Final de la primera mitad!

Victoria de un Real Madrid que supo golpear cuando mejor estaba el Cádiz sobre el terreno de juego. En una oleada de fútbol de los locales, que amasaban la posesión y se acercaban a la portería de Andriy Lunin con centros especialmente peligrosos, dejando caer que la posibilidad de un tanto cadista pudo ser algo más tangible que abstracto. Sin embargo, en medio de ese aire de inspiración de los gaditanos, golpeó el conjunto blanco, en una gran acción individual en la que Rodrygo se fabricó el tanto que impera en el marcador al descanso.

Tras el gol, le costó al Cádiz recuperar la frescura en su juego, no logrando llevar a imponerse de la misma forma sobre el campo a pesar de que no aminoraba el paso a la hora de presionar la salida de juego de un Real Madrid que lograba fluir, y que llegó a tener otra oportunidad casi seguida en los pies de un Bellingham que no llegó a acertar con el remate. Por parte de los pupilos de Sergio Gonzalez, Roger Martí dispuso de dos golpeos desde la frontal que pudieron cambiar el signo, topándose en una de ellas con la gran intervención de Andriy Lunin, quien esta transmitiendo mucha seguridad bajo palos.

14': ¡Goooooooooooool de Rodrygo! Cádiz 0-1 REAL MADRID. ¡La puso en la escuadra el brasileño! Diagonal de dentro hacia fuera, partiendo de zona izquierda interna del área en dirección a la frontal, ganándose el espacio para, con su pierna derecha, ponérsela a la escuadra a un Conan Ledesma que no pudo hacer nada para evitar el tanto. ¡Golazo!

XI DEL REAL MADRID

Andriy Lunin; Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Dani Carvajal; Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde; Jude Bellingham; Rodrygo y Joselu.

XI DEL CÁDIZ

Jeremías Ledesma; Javi Hernández, Víctor Chust, Fali, Joseba Zaldua; Lucas Pires, Álex Fernández, Rubén Alcaraz, Robert Navarro; Roger Martí y Chris Ramos.

