El partido se disputa este jueves 21 de diciembre a las 21:30.

El Real Madrid juega con el resultado 'puesto' del Girona, por lo que su visita al Alavés podría ser fundamental en la lucha por el título de LaLiga. Para cuando comience el duelo en Mendizorroza, los catalanes ya habrán jugado su compromiso contra el Betis en Sevilla.

Sigue aquí en directo el Alavés vs. Real Madrid LaLiga 2023-24

Datos previos:

 El Alavés ha perdido 15 de sus últimos 17 partidos ante el Real Madrid en LaLiga (2V), - es el rival ante el que ha sufrido más derrotas (28) y ha encajado más goles (92) en su historia en la máxima categoría.

 El Real Madrid ha ganado en siete de sus últimas ocho visitas al Alavés en LaLiga (1D), la única derrota en esta racha fue un 1-0 en octubre de 2018 con un gol de Manu García en tiempo de descuento.

 El Real Madrid solo ha perdido en una de sus últimas 14 visitas a equipos del País Vasco en LaLiga (12V 1E), 2-0 ante la Real Sociedad el pasado mes de mayo, tras haber perdido las tres anteriores (entre 2018 y 2019).

 El Alavés no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro partidos disputados en jueves en LaLiga (2V 2E) mientras que el Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 16 ese día en la competición (14V 2E), ganando cada uno de los últimos siete.

 El Alavés no ha ganado ninguno de sus últimos tres encuentros en LaLiga (1E 2D), tras haber ganado dos de los tres anteriores (1D), y no ha marcado en ninguno de ellos, - no encadena cuatro sin anotar en la competición desde septiembre de 2021.

 El Real Madrid ha encajado solo 11 goles en sus primeros 17 partidos de LaLiga 2023/24; es la tercera ocasión en la historia que el conjunto blanco encaja 11 o menos goles tras los primeros 17 encuentros de la campaña en la máxima categoría, tras las 1961/62 (10) y la 1971/72 (11), campeón al final de ambos cursos.

Resumen del Alavés vs. Real Madrid de LaLiga 2023-24: vídeos, goles y polémicas

XI DEL ALAVÉS

POR CONFFIRMAR.

XI DEL REAL MADRID

POR CONFIRMAR.

Minuto a minuto del Alavés vs. Real Madrid