El resumen de Croacia vs. Bélgica por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Se mascaba la tensión en el Ahmad Bin Ali en el Croacia-Bélgica con lo mucho que se jugaban ambos en la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos, y a pesar de que no hubo goles, los dos conjuntos fueron a por todas y tuvieron ocasiones para haber marcado. Lukaku, en dos ocasiones clarísimas que le cayó el balón en boca de gol, no fue capaz de aprovecharlas y llevar a los diablos rojos belgas a las eliminatorias.

Los de Roberto Martínez pusieron más empeño por ganar en la recta final, pero la gran generación belga no podrá reeditar lo conseguido en Rusia 2018. Eso sí, todo pudo haberse finiquitado en la primera mitad de no ser porque el VAR corrigió un penalti de Carrasco por fuera de juego previo en la falta lateral sacada por Modric. La subcampeona respira aliviada, Bélgica llora por su fracaso en el que era, quizá, el último Mundial de varias de sus estrellas.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

Aquí se le escapó la clasificación a Bélgica

90´ + 4 ¡FINAL! ¡CROACIA SE CLASIFICA Y BÉLGICA CAE ELIMINADA!

90´ Tiempo de descuento: 4 minutos.

89´ ¡NO PUEDE SER! Se volvió a encontrar el balón Lukaku en boca de gol en un centro de Thorgan Hazard y, con Livakovic fuera de la portería, remató blandito y acabó atrapando el meta croata.

86´ ¡NO SE LO CREYÓ LUKAKU! El ariete remató con la espinilla en el área pequeña una prolongación de cabeza de un compañero.

78´ El partido se está convirtiendo en un ida y vuelta continuo, un gol lo puede cambiar todo para Croacia y Bélgica.

La doble ocasión de Bélgica que pudo cambiarlo todo

#FIFAWorldCup 🇭🇷🇧🇪 No tiene ningún sentido que esta acción no haya acabado en gol de Carrasco o de Lukaku... pic.twitter.com/mxKcW9wxLr

67´ Volvió a llegar Croacia a la meta de Courtois y fue Modric el que probó suerte tras llegar de segunda línea, pero el meta atrapó fácil el balón.

Dalic también mueve ficha tras la reacción belga

64' Kramarić and Livaja off, Pašalić and Petković on. 🔄#CROBEL | 0:0 | #FIFAWorldCup #Vatreni❤️‍🔥