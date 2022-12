El resumen de Corea del Sur vs. Portugal por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

En el estadio Ciudad de la Educación, Corea del Sur y Portugal se enfrentaron en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo H del Mundial de Qatar 2022, con mucho en juego para el conjunto de Asia. El duelo, con definición dramática, terminó con victoria para los coreanos por 2 a 1, razón por la que se metieron en octavos de final, dejando afuera a Ghana y a Uruguay.

Los goles de este enfrentamiento: Ricardo Horta (minuto 5) abrió temprano la cuenta para Portugal; Kim Young-Gwon (27) y Hwang Hee-Chan (90+1) dieron vuelta el marcador.

Los Tigres de Asia arrancaron el torneo con un empate sin goles ante Uruguay, seguido de una derrota por 2-3 a manos de Ghana. Por su parte, los Lusos debutaron con un triunfo por 3-2 contra las Estrellas Negras, mientras que en su segundo juego superaron a la Celeste por 2-0.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

El gol de la clasificación

¿Le habrá gustado el cambio a Cristiano?

¿Qué pasó, Cristiano?

Cuánto fútbol, por favor

¡Y estos son los coreanos que parten de inicio! Con Son al frente

¡El once de Portugal para sellar el liderato de grupo! Joao Félix partirá desde el banquillo y Cristiano Ronaldo seguirá siendo el ariete

𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢 𝗣𝗟𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘 ⚡ ✊ Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/uFLTIV0sg6