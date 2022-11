El resumen de Alemania vs. Japón por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Alemania y Japón se enfrentan en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Internacional Khalifa como escenario, se presenta una de las grandes potencias mundiales, frente a un rival que apuesta por convertirse en caballo negro en el torneo.

Die Mannschaft se presenta al compromiso después de clasificar en la eliminatoria de la UEFA como líder de su grupo, por encima de selecciones como Macedonia del Norte, Rumania, Armenia e Islandia. En la Eurocopa de 2020 quedó eliminado en la ronda de octavos de final. Alemania ha ganado el Mundial en cuatro ocasiones (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014).

Por su parte, los Samuráis Azules clasificaron a su séptimo Mundial, todos a partir de Francia 1998. Japón clasificó a Qatar 2022 como segundo de grupo de la fase final de la eliminatoria de la AFC, por detrás de Arabia Saudita. En la Copa Asiática de 2019 llegaron hasta la final.

Así posó la selección alemana antes del inicio

Once confirmado de Japón. Kubo, titular; Minamino, suplente

Once confirmado de Alemania. Gnabry, titular; Sané y Goretzka, en el banquillo.

