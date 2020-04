Resistiré, el himno contra el coronavirus: historia, letra, artistas y compositores

La canción popularizada por El Dúo Dinámico en 1988 vuelve con fuerza para unir más que nunca a los españoles

La emisora musical Cadena 100 ha lanzado este miércoles un estreno que se ha convertido ya en viral en todos los hogares de : Resistiré. Se trata de una nueva versión de tema popularizado por el conjunto Dúo Dinámico en 1988, que es desde hoy el himno del país para hacer frente a la pandemia del coronavirus y recaudar fondos a beneficio de Cáritas..

El proyecto, liderado por la emisora y el productor Pablo Cebrián, ha sido el resultado de una iniciativa solidaria con el fin de "inyectar altas dosis de esperanza, optimismo y energía a la sociedad española frente al coronavirus”. Cantantes y músicos no han dudado en poner su granito de arena en la causa, donde han participado también las discográficas más importantes de la industria como Universal Music, Sony, Warner y Altafonte. También ha participado en este proyecto DADA film & entertainment.

La lista completa de artistas participantes es la formada por Alex Ubago, Andrés Suárez, Álvaro Soler, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Dvicio, Efecto Mariposa, Efecto Pasillo, Ele, Georgina, , Jose Mercé, Josemi Carmona, Manuel Carrasco, Melendi, Mikel Erentxun, Nil Moliner, Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rozalén, Rulo, Sofía Ellar y Vanesa Martín.

El tema musical acompañará además desde hoy a los aplausos que cada atardecer se escuchan alrededor de la geografía de España, a las 20:00, para agradecer los servicios de los profesionales que batallan sin descanso para diezmar y poner fin al COVID-19.

Resistiré es sin duda una de las canciones más conocidas del Dúo Dinámico, si bien fue escrita por Carlos Toro, escritor y periodista deportivo. A pesar del éxito de la iniciativa, a pareja musical no ha querido aprovecharse de la situación y ha cedido íntegramente los derechos musicales a la Comunidad de Madrid.

LETRA DE RESISITIRÉ

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerme en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

O si alguna vez me faltas tú

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré