La renovación de la Selección de Argentina: los jóvenes que ingresan en La Scaloneta después del Mundial

La Scaloneta comenzó una nueva etapa y, salvo el diez, nadie tiene el lugar ganado. Muchos jóvenes asoman y Scaloni los observa atentamente.

La Argentina campeona del mundo tiene un plantel completamente consagrado, se podría recitar de memoria cada nombre y apellido, por lo que una renovación parece difícil. No obstante, Lionel Scaloni fue claro al respecto: "Reconstruirse es que los jugadores no se sientan dueños de la Selección. El entrenador está constantemente mirando, analizando. Lo más importante es que el jugador que venga sienta que no es un lugar para siempre, que hay jugadores atrás tratando de sacarle su lugar".

Por eso, de cara a la Copa América 2024 y al Mundial 2026, varios nombres asoman y en la última lista oficial hay jóvenes que esperanzan.

NEHUÉN PÉREZ

Dentro de los defensores jóvenes, Pérez es uno de los más convocados por Lionel Scaloni. Es verdad que no juega demasiado, pero los constantes llamados del entrenador lo ponen como un futbolista a tener en cuenta. Actualmente se encuentra en Udinese, que milita en la Serie A, y si bien parece muy complicado meterse en la zaga del futuro compuesta por Cuti Romero y Lisandro Martínez, bien podría quedar como recambio ante la salida de Nicolás Otamendi.

LAUTARO BLANCO

Uno de los futbolistas que podría llegar para cubrir un puesto que parece no tener dueño: el lateral izquierdo. Habiendo salido de la cantera de Rosario Central y recientemente emigrado hacia Elche, Blanco tiene un potencial ofensivo imponente. Su cualidad más destacada son los centros, habiendo sido de los mejores asistidores de la liga local durante años. Fue llamado por primera vez para la doble fecha de amistosos ante Panamá y Curazao.

MÁXIMO PERRONE

Su irrupción en el fútbol nacional fue tan contundente que duró apenas unos meses sin llamar la atención de las grandes ligas. Es un mediocampista central que también se puede adelantar unos metros, tiene gran técnica, olfato goleador y mucha inteligente. En Vélez se lució durante la Copa Libertadores 2022 y ahora fue adquirido por Manchester City. Arribado a Inglaterra recibió un eligió de Guardiola: "Lo vi en los primeros dos o tres entrenamientos y dije: 'Wow, qué bien se mueve'. Se mueve muy bien en los espacios, entre líneas. Tiene mucha visión en ese lugar. Es bueno, realmente muy bueno".

FACUNDO BUONANOTTE

Una de las últimas joyas salidas del fútbol local, con tan solo 17 años y un puñado de partidos en Primera fue vendido al Brighton de Premier League. Se destaca su técnica, especialmente su pegada desde media distancia. Carlos Tevez fue su entrenador en Rosario Central, allí lo comparó con Lionel Messi: “Miro fútbol y hace mucho que no veía jugar a un jugador que me de tanto placer como Buonanotte. Cuando hace el freno y acelera me hace acordar a Messi”.

EMILIANO BUENDÍA

Probablemente el futbolista más consolidado de la lista. Tiene 26 años y nunca jugó en el fútbol argentino. Comenzó en España (donde estuvo en la Sub-19) y luego fue a Inglaterra. Tras tres años muy buenos en Norwich (en 2021 fue elegido el mejor jugador de esa campaña de Championship), actualmente está en Aston Villa y ya ha tenido algunos llamados de Lionel Scaloni. No obstante, sólo jugó diez minutos contra Colombia en 2022.

THIAGO ALMADA

Si bien es uno de los 26 argentinos campeones del mundo en Qatar 2022, todavía no ha podido tener demasiados minutos con la camiseta albiceleste. Pero su buen desempeño en el poco tiempo que tuvo dentro del verde césped y el desarrollo que está logrando en Atlanta United (se espera pronto una venta a Europa), lo erigen como uno de los próximos enganches con mayor rodaje.

VALENTÍN CARBONI

Con sólo 18 años, ya comenzó a sumar minutos en Inter. En Serie A suele ser suplente e ingresar poco a poco, mientras que en Champions League ya tuvo una experienca ante Bayern Múnich. Hijo de Ezequiel Carboni, ya había tenido una experiencia en la selección juvenil italiana, pero finalmente se decidió por Argentina.

ALEJANDRO GARNACHO

Es una de las mayores promesas argentinas, a pesar de haber nacido en España. Fue captado por el scouting nacional encabezado por Juan Martín Tassi, que se encargó de buscar jóvenes europeos con familiares argentinos. Ya ha tenido experiencias en la Sub-20, y actualmente es un futbolista habitual del plantel en Manchester United. Fue convocado para la doble fecha ante Panamá y Curazao, pero finalmente una lesión lo marginó.