El croata ha desoído toda oferta que le ha llegado y cumplirá su deseo de continuar un año más en el Real Madrid

El Real Madrid ha comunicado de manera oficial la renovación de Luka Modric. El jugador balcánico seguirá ligado al club blanco, en el cual se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos.

Renovación de Luka Modric con el Real Madrid: cuántos años de contrato firma, cuántos años lleva en el club, cuántos títulos ha ganado y año de su retirada

La próxima temporada será la decimosegunda para un Luka Modric que lo ha ganado todo con el Real Madrid. Nada más y nada menos que 23 títulos a sus espaldas, incluyendo cinco Champions League. Dependiendo de cómo se dé la temporada puede convertirse, junto a Nacho, en el jugador más laureado de la historia del Real Madrid. Para ello deberán conseguir al menos 3 de los 4 títulos por los que pelearán (Liga, Copa, Champions y Supercopa de España).

El comunicado oficial del Real Madrid

Modric renueva por una temporada más,. El croata ve así cumplido su deseo de seguir en el Real Madrid y estar en el año del estreno del Nuevo Santiago Bernabéu. Luka ha tenido ofertas importantes peroTodo apunta a que será el último año de Modric en el Real Madrid y como futbolista. La idea del balcánico es la de retirarse de blanco y tendrá su posibilidad esta temporada. El verano de 2024 apunta a ser el del adiós de Luka Modric."El Real Madrid C. F. y Luka Modrić han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2024.Luka Modrić llegó al Real Madrid en 2012. En sus once temporadas defendiendo nuestra camiseta ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos: 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.Modrić ha conquistado en su trayectoria como madridista los máximos galardones individuales, como el Balón de Oro de 2018, el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2018, el Premio al Jugador del Año de la UEFA 2017/18, el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017, y esta temporada ha formado parte del XI Mundial FIFA/FIFPro por sexta vez en su carrera.Además, fue Balón de Oro del Mundial de Rusia y Balón de Bronce en el Mundial de Catar."