Reinaldo Rueda tendría un ultimátum en Chile: no clasificar a cuartos de final

Se enciende la alarma en la ANFP por el rendimiento de La Roja.

En la ANFP habría una "decisión tomada" sobre el futuro de Reinaldo Rueda: si este, junto a en la 2019, no se clasifica a los cuartos de final luego de sortear la fase de grupos -contra , y -, será despedido y se le abonarán 2.6 millones de dólares, informó La Tercera este sábado.

En la publicación se añade que los superiores del colombiano lo miran con desconfianza y no lo esconden, que es una decisión tomada y que fue consensuada la pasada semana en la plana mayor de la directiva. Sebastián Morano, el presidente de turno, dijo tras reunirse con Alejandro Domínguez y Sebastián Piñera -por el Mundial 2030 y la final de de este año en Santiago- que "tenemos buenas expectativas para la Copa América, el objetivo es lograr una buena base, con buenos resultados y aumentar el rendimiento".

Rueda se reunió con los cuerpos técnicos de , Curicó, y en la presente semana. Dalcio Giovagnoli, el DT de los Torteros, le confidenció al citado medio que "nos contó un poco del trabajo de la Sub 25 que está diseñando, de la Sub 23, de la Sub 20. Está bien metido en todo lo que rodea a la Selección".