Reinaldo Rueda se cansa y se distancia de La Roja: tiene decidido renunciar

El técnico de la Selección chilena ya habría tomado la determinación de dar un paso al costado, luego de que se suspendiera el amistoso con Perú.

"Estamos perdiendo todos. Si yo vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir". Así de clara es la postura del técnico de la Selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda.

El DT caleño ofreció el pasado miércoles una conferencia de prensa en la que se mostró molesto tras la decisión del plantel de no viajar a Lima para disputar el último duelo amistoso del año, pactado para este martes 19 de noviembre, frente a Perú.

Y es que horas antes, la ANFP emitió un comunicado para informar que el equipo nacional se reunió en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán y decidió no llevar a cabo este preparatorio debido a la delicada situación que afecta al país desde hace casi un mes. "Los jugadores llegaron con una gran disposición. Se reunieron y se tomó esta decisión de unirse a la causa social y no viajar a Perú", admitió el entrenador.

"Consideraron ellos que es la mejor forma de mostrar solidaridad. Es algo muy respetable. Estoy en una posición neutral frente a cualquier tema de orden político que no me compete opinar. Lamento lo que está sucediendo porque estamos perdiendo todos. Es muy triste", agregó.

Pero esta molestia viene desde antes. Hace unos días La Roja declinó llevar a cabo el amistoso contra , que estaba fechado para el 15 de noviembre en Concepción, y luego, la Sub 23, dirigida por su asistente Bernardo Redín, se bajó de un cuadrangular en , donde jugarían contra , y .

Además, el estratega cafetero considera que los clubes no han ayudado en superar la crisis con la suspensión del Campeonato Nacional. "Yo llego y sacrifico, no convoco a los jugadores de la liga nacional para que la competencia se ponga al día, adelante una fecha. Y la liga no juega. Entonces no están para la Selección ni para sus clubes", indicó. Luego confesó que analizó la posibilidad de dar un paso al costado la semana pasada cuando se informó que selección juvenil no participaría del torneo internacional en .

"Hasta ahora no he pensando en fechas. El viernes pasado sí (pensó en renunciar), me calenté mucho y me entristecí mucho porque es el futuro de y son los que van a llegar con 25 o 26 años a la Copa del Mundo. Si a esos jugadores no los maduramos, no les damos la oportunidad de proyectarse, así sea yo el entrenador u otro, estamos negándonos a nosotros mismos", complementó.

Quienes conocen de cerca al nacionalizado hondureño lo notan incómodo, pese a que simpatiza con los movimientos sociales. De hecho, en 2009, cuando era el entrenador de Honduras, vivió un Golpe de Estado. Ese año, cuatro meses después de que Manuel Zelaya fuera derrocado, el conjunto catracho logró la clasificación al Mundial de 2010 y consiguió unir al país. “Habían sido meses duros y la clasificación al Mundial creo que aceleró el proceso de reconstrucción del país. Gracias a Rueda nos volvimos a unir y nos volvimos a sentir como un solo país”, sostuvo el ex DT interino, Jorge Jiménez, en 2018.

“La verdad que esta situación da tristeza y hace que se uno se moleste. Si algo me motivó venir acá es todo el desarrollo, lo que significa la cultura futbolística chilena. Así también como país. Este momento tenemos que vivirlo y afrontarlo. Pero hasta marzo no se sabe lo que puede pasar", dijo Rueda.

El artículo sigue a continuación

El caleño tiene claro que las Eliminatorias para 2022 inician en marzo del próximo año y no hay más fechas FIFA en el calendario. Por lo mismo, sabe que el combinado nacional llegará en desventaja a las otras selecciones sudamericanas. Un riesgo que probablemente no buscará correr. "El entrenar, el desarrollar, el pensar, lo que se viene a partir de marzo, una clasificatoria muy intensa y demandante, presupone una preparación adecuada. Lamentablemente todo lo que está pasando dificulta al cuerpo técnico", asumió el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno.

Directamente consultado por una probable renuncia de Rei, el timonel del organismo aseguró que "Reinaldo no ha manifestado esa intención, ni directa ni indirectamente, hacia el directorio o a este presidente", añadiendo que "más allá de lo que pueda decir Reinaldo, que tiene todo el derecho a expresarse, a nosotros no nos ha dicho nada".

Mientras que, de acuerdo a lo publicado este domingo por La Tercera, Rueda le habría asegurado a sus cercanos que ya tiene decidido dar un paso al costado "debido a las dificultades que ha tenido para trabajar". El matutino señala que un profesional que conoce bien el mundo interno del recinto de avenida Las Torres afirmó que "a muchos en Pinto Durán les ha dicho que ya tiene decidido renunciar". ¿Prepara su salida?