Reinaldo Rueda no está "dispuesto a escuchar ofertas" para dejar Chile

La incertidumbre dirigencias tendría en duda al caleño de continuar en su cargo... a menos de dos meses de las Eliminatorias. Él lo niega públicamente

Cuando apenas queda un mes y medio para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, Reinaldo Rueda considera replantearse su continuidad en el cargo de entrenador de según la información de La Cuarta. Pero el entrenador lo desmiente.

"Lo que ha pasado en los últimos meses en Chile ha alterado el programa que tenía el entrenador colombiano. Encima, la posibilidad de que el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, no siga en su cargo, ha hecho que Rueda no se sienta cómodo. Asimismo, el hecho de no jugar ante y Perú, fue un fuerte golpe para el DT. No ha pensado en reunciar, pero si le llega un ofrecimiento interesante estaría en condiciones de analizar su posible continuidad", le señaló al matutino un cercano al técnico desde Juan Pinto Durán.

Otros de los factores que agrega la publicación son la inestabilidad del torneo local, el contexto social que vive Chile, "la poca sintonía que han tenido las autoridades de Quilín para adelantarse a los problemas" y la "traumática preparación" de la Sub 23 para el Preolímpico en el que no cumplió el objetivo final de clasificarse a Tokio 2020. Se agrega que Ramy Abbas, su representante, también estaría receptivo a un posible ofrecimiento y atento a concretar un movimiento hacia Europa.

Reinaldo Rueda no está "dispuesto a escuchar ofertas". Le dijo a laroja.cl que "si han publicado esos rumores, no tienen asidero. Nuestro compromiso es estar con la selección y todo lo que hemos hecho como cuerpo técnico, incluyendo la reciente participación en el Preolímpico, ha demostrado que nos motiva cumplir con la meta propuesta: llegar a 2022". Agregó que "aparte del seguimiento permanente a nuestros jugadores y a los equipos rivales, mientras estábamos en el Preolímpico se adelantó la logística para el juego contra y para la en . Seguimos ahora con la planificación macro hecha en diciembre y, ya conocidos los calendarios de partidos, hemos establecido los cronogramas. El domingo 23 de febrero habrá una convocatoria de jugadores que actúan en la Liga Nacional para trabajar con ellos los días 24, 25 y 26".