Reguilón y su futuro: "El Madrid es mi casa pero cuento todos los factores"

El lateral pasó por los micrófonos de Radio Marca y analizó todo lo que tiene que ver con su futuro.

Sergio Reguilón pasó por los micrófonos de Radio Marca. El futbolista del es uno de los más cotizados del mercado de fichajes y no le faltan pretendientes, pero se centra en la Selección, con la que disputará los encuentros ante y .

"Voy día a día. Si estoy pensando en llamadas y mi destino no voy a disfrutar de la Selección y no tengo eso. Obviamente el Real Madrid es mi casa, pero no es fácil... Tengo todos los factores en cuenta", expresó.

Elogios a Lopetegui

"Significa mucho para mí y le tengo mucho cariño. Me dio mi primera oportunidad en el fútbol profesional y ahora hemos compartido algo muy bonito. Cuando le vi llorando al ganar la no me pude alegrar más, ha trabajado como un cabrón", analizó.

El debut con

"¡Pagaría lo que fuera! A ver si Luis Enrique me da bola. Sería una paradoja debutar en el Di Stéfano, pero prefiero que sea contra Alemania... no me da miedo que sea ahí, vengo de ganar una Europa League", comentó.

Una Liga que puede ampliar candidatos

"Cada año se van igualando las cosas un poco más, aunque Real Madrid y Barça sigan siendo los mejores. Puede llegar el caso de que el compita por y yo me alegraría mucho".

Contento con no parar

"El no tener vacaciones es secundario. Para mí la Selección es lo máximo y a lo máximo es a lo que siempre quiero aspirar. Los objetivos comunes que hemos conseguido, y también los individuales, esta temporada son como para estar contento".