Reguilón: "¿Una cesión? Llevo mucho tiempo luchando por estar en el Real Madrid"

El canterano es uno de los jugadores que podrían dejar el club este verano tras la vuelta de Zidane.

El ya ha empezado a planificar la temporada 2018-2019. Zinedine Zidane será la máxima autoridad para decidir sobre las altas y bajas de la primera plantilla y uno de los jugadores sobre los que tendrá que tomar una determinación es Sergio Reguilón.

El canterano dio el salto al primer equipo este mismo curso, dejando muy buenas actuaciones, sobre todo, a las órdenes de Santiago Solari pero ahora podría marcharse cedido de cara a la próxima temporada a un club que le asegure minutos, uno de esos clubes podría ser el Real .

Sin embargo, el lateral izquierdo aún no sabe cuál será la determinación del club y su sueño es seguir en la primera plantilla. "Todavía es pronto pero lo que sé es que he peleado, tengo contrato y voy a pelear por quedarme, es mi sueño desde pequeño", explicó el jugador en un acto publicitario con el equipo de Esports Heretics.

Asimismo, Reguilón valoró su ausencia en la lista de para el Europeo Sub-21 que se disputa en : "Trabajo para entrar en todas las convocatorias posibles pero es una decisión del mister. Esperemos que lo ganen. Ya no con la sub 21 que no estoy sino más arriba".