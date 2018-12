REFUERZOS DE AMÉRICA DE CALI EN VIVO: Todos los rumores sobre el mercado escarlata

Goal te acerca todo lo que se habla sobre los movimientos que piensa hacer el club caleño de cara al siguiente semestre.

América de Cali ha tenido un 2018 para el olvido y por ello piensa en la reestructuración de la plantilla para recuperar terreno en la próxima temporada de la mano del Pecoso Castro.

A continuación repasamos los movimientos que hizo o haría el cuadro escarlata:

EXPERIENCIA EUROPEA PARA EL DIABLO

Pecoso sabe que necesita reforzar su zona medular tras las salidas de varios hombres importantes como Alejandro Bernal, entre otros. La Mecha le ha puesto el ojo a Roger Cañas, un trotamundo que ha militado en varios equipos del viejo continente con los que incluso ha disputado Champions y Europa League. Actualmente hace parte del Shakhtyor Soligorsk de Bielorrusia, pero ya tendría las negociaciones adelantadas para firmar con América.

EL ARQUERO QUE BUSCA PECOSO

Fernando Castro sigue en la búsqueda de un arquero que le dé completa seguridad y que compita mano a mano por el puesto de #1 con Bejarano. Pecoso pretendía el fichaje de James Aguirre de Bucaramanga, pero el Leopardo lo aseguró para la próxima campaña, después intentó con José Fernando Cuadrado, p ero no ha logrado concretarlo. Ahora, el DT Caldense ha puesto sus ojos en Joel Silva, meta paraguayo ex Deportes Tolima y actualmente en Deportivo Capiatá de su país.

UN DESCARTADO MÁS

Mediante un comunicado, el club Escarlata confirmó la salida en común acuerdo del delantero panameño Joseph Cox. El centroamericano se suma a la lista de descartes del 'Pecoso' Castro que ya suma ocho jugadores: Pablo Armero, Jefferson Cuero, Cristian Dájome, Danilo Arboleda, Harold Martínez, Yamilson Rivera, Diego Herner y Alejandro Bernal.

Nuestra institución y Joseph Cox han llegado a un acuerdo para la no continuidad del jugador. Más información en: << https://t.co/XmE4YgBSsr >> pic.twitter.com/3ZZadOS41m — América de Cali (@AmericadeCali) 11 de diciembre de 2018

TULIO HABLÓ DE LOS REFUERZOS

En declaraciones a Zona Libre de Humo, Tulio Gómez habló de la actualidad en el mercado de fichajes del equipo americano: Arquero, lateral, extremo y delantero son las posiciones que faltan por reforzar.

Dos jugadores de selección podrían llegar al equipo, aunque "no son baratos" según el dirigente. Igualmente aseguró que no hay ofertas por el venezolano Fernando Aristeguieta y que las especulaciones sobre su salida no tienen fundamento.

SE CAYÓ LA LLEGADA DEL PARAGUAYO

Tulio Gómez también confirmó que Rubén Monges no llegará al equipo pese a tener conversaciones adelantadas. Según Gómez, el empresario del jugador duplicó las pretensiones por lo cual quedó totalmente descartado. El plan B es un jugador de selección y podría ser extranjero de acuerdo a lo informado por el accionista.

CONFIRMADO UN EX-NACIONAL

El rojo de Cali sigue sumando nombres para la renovación de la plantilla con la llegada del defensor central Marlon Torres. El barranquillero de 22 años llega a préstamo desde Atlético Nacional pero su última temporada fue en el Bucaramanga donde se consolidó como titular del equipo dirigido por Flabio Torres.

El defensa central Marlon Torres llega para aportar su fortaleza y templanza ¡Bienvenido a La Pasión de un Pueblo! << https://t.co/ATKnfRXYos >> pic.twitter.com/Ee0m8cesbE — América de Cali (@AmericadeCali) 6 de diciembre de 2018

OFICIALIZADOS PAZ Y VIVEROS

Fernando Castro ya empieza a sumar elementos para la próxima temporada. El club ha confirmado las contrataciones de los mediocampistas Luis Paz y Jhonier Viveros. Paz, de 30 años, llega del Deportes Tolima mientras que Viveros, de 26 años, llega del Unión Magdalena para sumarse a la disciplina 'Escarlata'.

El mediocampista Luis Paz es nuestro primer refuerzo de cara a 2019 ¡Bienvenido a La Pasión de un Pueblo! Más información: << https://t.co/zJ5lrZ9BCT >> pic.twitter.com/THrQDMle1f — América de Cali (@AmericadeCali) 5 de diciembre de 2018

Jhonier Viveros es nuestro nuevo mediocampista ofensivo. Llega a aportar goles y desequilibrio a nuestro equipo en cabeza de "Pecoso" Castro ¡Bienvenido a La Pasión de un Pueblo! << https://t.co/7UGyA4Q7am >> pic.twitter.com/3PlRUGBTHy — América de Cali (@AmericadeCali) 6 de diciembre de 2018

DESCARTADO FARID

La banda izquierda sigue siendo una de las principales posiciones a reforzar en América de Cali tras la salida de Pablo Armero. Para el reemplazo de Miñia había sonado otro mundialista: Farid Díaz. Sin embargo, ex Atlético Nacional fue descartado de plano por Tulio Gómez, principal accionista del cuadro Escarlata, que seguirá buscando un jugador cubrir la banda zurda.

AVIMILED Y LIZARAZO SE QUEDAN... POR AHORA

Las constantes críticas por su falta de participación y bajo rendimiento parecen no ser un motivo para que las directivas Escarlatas terminen el contrato de los dos jugadores, pues el presidente se ha encargado de confirmar su permanencia de ambos, en virtud a que aún tienen contrato vigente, sin embargo, dejó claro que si llega una oferta tentadora entonces se irán.

UN SALVADOREÑO PARA LA BANDA DIESTRA

América de Cali le ha puesto el ojo Bryan Tamacas para reforzar su banda derecha. El salvadoreño de 23 años, actualmente en Santa Tecla, tiene casi todo arreglado para moverse el fútbol colombiano. Tamacas también puede jugar como central y como lateral por izquierda, posiciones en las que ha se ha probado en las selecciones del país centroamericano.

TERCERA INCORPORACIÓN PARA EL DIABLO

El volante Jhonier Viveros es nuevo jugador del América de Cali. Proveniente del Unión Magdalena, en condición de préstamo, el vallecaucano de 26 años tiene amplio recorrido en el fútbol colombiano por equipos como Cortuluá, Medellín, Santa Fe, Once Caldas y Quindío, entre otros.

Con Viveros serían tres las nuevas caras que ya suma el equipo del 'Pecoso' Castro junto a Marlon Torres.

DOS MÁS QUE BUSCA 'PECOSO'

Fernando Castro sigue estudiando candidatos para reforzar La Mecha para 2019. El experimentado DT le ha puesto el ojo a otros dos jugadores de proyección a futuro que ya habría pedido a las directivas escarlatas: Marlon Torres, defensor de 22 años de buena campaña con el Bucaramanga, y Diego Valdés, el atacante de 27 años de buen año con Boyacá Chicó y quien es pretendido por varios clubes del FPC y el exterior.

VA POR DOS CRACKS DE ALIANZA

Luego de confirmar la salida de seis jugadores, el Diablo empieza a buscar nuevos refuerzos en posiciones claves para lo que quiere el Fernando Castro para la próxima temporada. El mismo Pecoso habría pedido a las directivas del club caleño a dos cracks de Alianza Petrolera: el delantero César Augusto Arias y el lateral zurdo Cristian Florez, éste último una de las prioridades a fichar.

RODAGOL SUEÑA CON SER DIABLO

El delantero de 33 años confesó que ha tenido contactos con los dos clubes del Valle del Cauca, sin embargo, dejó claro que su sueño siempre ha sido vestir los colores de los Diablos Rojos. El único inconveniente para que eso pase es que Rodagol todavía tiene vínculo con el Trabzonspor de Turquía y el club que lo quiera tendrá que pagar los dos millones de euros que vale su cláusula de rescisión.