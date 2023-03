Reforzar a Corona suena a provocación

No es ninguna sorpresa el inmovilismo en el que está instalado el Valencia CF y por el cual hace apenas unos días, desde Singapur, han llegado las primeras órdenes para empezar a planificar, si eso existe en el Valencia, la próxima temporada. En esas indicaciones se ha reforzado la figura de un Miguel Ángel Corona, al que tengo la sensación que se ha puesto en duda por la situación deportiva que vive el equipo y las protestas de la afición, que ha llegado a entonar varias veces cánticos contra el talaverano en el estadio.

Sin embargo, aunque no debería ser llamativo, sino espantoso, a mí ya no me sorprende que llegado al mes de abril y siendo imposible sentarse a planificar nada de la próxima temporada, pese a que en el club siguen sin tener el miedo al descenso que si tiene el aficionado, hoy es imposible acudir al mercado. Hoy para el Valencia CF es imposible hacer ninguna oferta nadie porque ningún jugador escuchara a este VCF. Un Valencia CF que no sabe si va a jugar en primera o en segunda división la próxima temporada.

Pero lo sorprendente no es eso, lo sorprendente, lo terrible, lo duro, es que estoy convencido de que al Valencia no quiere venir ningún director deportivo de prestigio a trabajar con Peter Lim. Cuando hablo de prestigio, hablo de gente seria que no sea del entorno de Jorge Mendes, y se vaya a plegar a los deseos del singapurense y el portugués. Eso solo lo hace un tipo como Corona, un tipo que no es del Valencia, un tipo que no siente ni padece lo que ocurre en Mestalla y al que no le debe dar vergüenza ajena escucharse en sus declaraciones de los últimos meses.

Aquí en Valencia, se ha machacado públicamente a valencianos que habían sido jugadores importantes en la historia del club y que cuando han fallado en la dirección deportiva y se les ha volteado. Recuerdo perfectamente los palos que recibió Suso García Pitarch por estar unos meses al lado de Layhoon y Peter Lim. De hecho recuerdo, como se machacó a un tipo como Amedeo Carboni porque tenía una particularidad a la hora de confeccionar la plantilla, no se guiaba por los nombres que habían hecho historia. Él pensaba que a los jugadores había que pagarles por lo que te podían dar y no por lo que ya te habían dado en el campo.



Seguramente, estaba equivocado, o no, la realidad es que se maltrató a una leyenda que vivió y fue parte esencial del mejor Valencia de la historia. Incluso a Subirats se le pusieron pegas. Si, a Subirats, al tipo que construyó el Valencia que fue capaz de ganarle ligas al Barça y Resl Madrid principios del 2000.



Corona es un tipo que hace apenas tres meses nos dijo sin despeinarse, ni dejar de sonreír, que el debate del centro del campo o del seis era algo casi, casi ficticio, que la plantilla no tenía fisuras y además, defendió frente al máximo accionista el día que Gattuso les dijo que si no fichaban podían bajar, que la plantilla era para estar tranquilamente en media tabla y que en su opinión, no hacía falta gastar dinero en una temporada en la que no se alcanzaría ningún objetivo más allá de la media tabla.



Ese señor, el mismo que públicamente dijo en febrero, que no había encontrado jugadores para mejorar la plantilla, unos jugadores que en el próximo mes de abril seguramente hubieran sido diferenciales para lograr la salvación, es al mismo al que de momento le han encomendado la planificación, no sabemos en qué categoría, de la próxima temporada.



En la decisión yo veo hasta una provocación al valencianismo. Veo una manera de Peter Lim de decirle al aficionado que le da exactamente igual lo que piense y que él está conforme con este sufrimiento que está viviendo la afición de Mestalla. Ahora bien, también le diría Corona, que el año pasado cuando este que escribe destapó que Jorge Mendes había elegido a Ramón Planes para la dirección deportiva, su amigo Murthy sacó un comunicado para negarlo todo. La realidad fue que a las cinco semanas Planes estaba negociando con Lim una posible incorporación que no se dio, porque ya nadie se fía de singapurense. Es decir, Corona, el día que no le sirvas te echarán a la calle.



El problema ya no es Corona, el problema es que el Valencia está herido de muerte y estas ya son cosas secundarias en una entidad a la que o rescatan, o va directa a la desaparición.

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"