¡Reencuentro en la Selección! Montiel y Benedetto volverán a verse las caras tras el polémico festejo en el Bernabéu

El lateral derecho de River y el delantero de Boca fueron convocados por Scaloni para los amistosos frente a Venezuela y Marruecos.

Además del regreso de Lionel Messi y más de una sorpresa, la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección argentina frente a Venezuela y Marruecos dejó un detalle que no pasa inadvertido: entre los citados por el entrenador se encuentran Darío Benedetto y Gonzalo Montiel, quienes no volvieron a verse las caras desde el polémico festejo del Pipa en la final de la Copa Libertadores en Madrid, en el que se burló del lateral de River.

Luego del triunfo del Millonario, el defensor contó que en el momento del gol no se dio cuenta de la cargada y admitió que le dio "un poco de calentura" cuando le mostraron las imágenes, pero dijo que el asunto "quedó en la cancha". Por su parte, el delantero del Xeneize aseguró que no se arrepiente de lo hecho y remarcó que la celebración "no fue con intención de burlarse". ¿Habrá charla entre ambos en el predio de Ezeiza?