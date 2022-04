Reece James: objetivo 2023

Por Nizaar Kinsella y Jorge C. Picón - En Real Madrid sigue pensando en reforzar su plantilla. No solo en este mercado de verano que está a punto de comenzar, sino también en los de los años venideros. Entre la lista de futuribles ha aparecido con fuerza el nombre de Reece James que, según ha podido saber Goal, se trata de un objetivo de lo blancos en 2023. El lateral derecho del Chelsea, que destacó en el partido disputado entre ambos equipos en el Bernabéu, encabeza ahora mismo la carrera por ser el sustituto de Dani Carvajal en el futuro.

Si el Madrid no va a por él en este mercado es por una sencilla razón: su prioridad no pasa por reforzar el lateral derecho. Todos los esfuerzos se centran ahora en el fichaje de Mbappé, que no está cerrado aunque en los despachos del Bernabéu sigue respirándose tranquilidad. Además, se ha comenzado una ofensiva inesperada para atar a Antonio Rüdiger y, aunque tampoco se ha cerrado su llegada, parece que se trata de una cuestión de tiempo. A esto hay que sumarle que la dirección deportiva prefiere reforzar otros puestos como el centro del campo, donde aparece con fuerza el nombre de Tchouameni. La posición está cubierta con Carvajal y Lucas, además de Odriozola, cedido en la Fiorentina.

Ni barato ni sencillo

A esto hay que sumar que Reece James, que gusta mucho a Ancelotti (que se mostró cariñoso con él tras la última eliminatoria de Champions), no será un fichaje ni sencillo ni barato. Actualmente es, según "Transfermarkt", el cuarto lateral derecho con mayor valor de mercado (55 millones de euros), solo por detrás de Alexander-Arnold (80), Achraf (70) y Cancelo (60). Además, la intención del Chelsea es que sea uno de sus 'jugadores franquicia', por lo que harán lo que puedan por tratar de retenerle. Por si fuera poco, cualquier negociación tendría que realizarse con Marina Granovskaia, directora general del club que apunta a quedarse a pesar del cambio de dueño. Según conocedores del sector, una de las más duras negociadoras en el fútbol.

El Madrid cuenta con una baza que puede ser decisiva: el salario de James en Londres. Renovó en enero de 2020 y, a pesar de que a sus 22 años es uno de los mejores del mundo en su posición, tiene uno de los salarios más bajos en la escala salarial de los blues, una situación que comparte con su compañero de equipo Mason Mount. Sus renovaciones están paradas por la situación que atraviesa el club.

James suma esta temporada 32 partidos, y si no ha podido disputar más ha sido por algunos problemas musculares que le han lastrado. Formado en las categorías inferiores del Chelsea, se trata de un lateral de gran vocación ofensiva, como demuestran sus seis goles y siete asistencias esta temporada. Su buena pierna diestra para chutar y centrar y un físico privilegiado lo convierten en un arma implacable. Eso sí, en el Madrid debería adaptarse a un rol más defensivo que en el Chelsea, donde si bien ha jugado mucho como lateral está más acostumbrado a hacerlo como carrilero en una defensa de cinco. En ese esquema también ha actuado como central en un costado.

El Chelsea, en pleno proceso de venta, está en una situación comprometida que deberán solucionar los próximos dueños. Se espera que el traspaso de confirme en las próximas semanas y se empiecen a tomar decisiones respecto al futuro de la entidad. Muchos jugadores acaban contrato y otros tantos piden a gritos una mejora contractual. El Madrid está dispuesto a 'pescar en río revuelto' a un futbolista al que se sigue desde hace tiempo y que acabó de enamorar en la última eliminatoria europea.