El 'recuerdito' de Chucky Lozano a Chiesa que desató la furia de Nedved

El mexicano le pegó al volante italiano, pero el árbitro no señaló falta y tampoco le sacó tarjeta; el checo explotó.

Hirving Lozano no tuvo su mejor partido con el Napoli frente a la Juventus. Salió al segundo tiempo, no pesó mucho a la ofensiva y además protagonizó una acción en la que no lo amonestaron o echaron de milagro.

Cerca del final del primer tiempo, el exPSV se barrió y tiró a Federico Chiesa. El mediocampista voló, lo que le agregó dramatismo a la jugada, Hubo contacto, pero el silbante Maurizio Mariani no señaló nada y tampoco le mostró cartón de algún color.

Esto, pese a los reclamos en la tribuna de Pavel Nedved. El checo es vicepresidente de la Vecchia Signora y se encontraba en las butacas del Allianz Stadium junto a otros miembros directivos viendo el partido. Así fue lo ocurrido: