¿Recado para Alexis? "En Manchester United ya no hay una manzana podrida"

Ole Gunnar Solskjaer, DT de los Diablos Rojos, se mostró satisfecho con el actual plantel respecto al de 2019. “Los jugadores deben poder adaptarse”.

El técnico del , Ole Gunnar Solskjaer, se mostró satisfecho con el progreso de su actual plantel, apuntando a la diferencia de actitud en comparación a la temporada pasada. De hecho, enfatizó sobre la limpieza de algunos futbolistas que no le hacían bien al cuadro de Old Trafford.

"Prefiero tener un agujero en la plantilla antes que a un gilipollas"

"La personalidad es muy importante. Somos un equipo en un ambiente de equipo. Deseo que los jugadores tengan un poco de ego y ventaja, pero deben poder adaptarse", comenzó el DT noruego en United We Stand fanzine.

Más equipos

"En marzo de 2019, los jugadores estaban físicamente cansados, mentalmente cansados ​​y tuvimos lesiones. Los jugadores comenzaron con un pensamiento negativo, mientras que ahora es un pensamiento positivo. Hubo otras cosas que no me gustaron el año pasado, algunas agendas personales que no se pudieron resolver hasta el verano (europeo)", agregó.

El artículo sigue a continuación

Alexis Sánchez: "Con Mourinho, cada jugador perdió confianza en Manchester United"

Además, remarcó que "siempre habrá jugadores que quieran jugar más en el fútbol, ​​pero para que un equipo tenga éxito, los jugadores deben estar disponibles en diferentes momentos. Siento que en este grupo no tenemos una manzana podrida".

Luego del arribo de Solskjaer en diciembre de 2018, a mediados del siguiente año se fueron el belga Romelu Lukaku y el chileno Alexis Sánchez, ambos al Inter, mientras que Chris Smalling partió a préstamo a . En tanto, en el último tiempo se incorporaron Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Daniel James y Bruno Fernandes.