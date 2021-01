Real Sociedad, primer rival de un calendario para ganarse una plaza Europea

Los de Pellegrini cotizan al alza, miran ya de refilón a Europa y buscan su tercera victoria consecutiva y cuarta jornada sin perder.

El inicio de año que está registrando el Real empieza a levantar la moral del aficionado y a permitirle ciertas cábalas para pensar en un objetivo europeo. El empate en el Gran Derbi, donde incluso pudo ganar, parece que ha llenado de moral y ambición a un equipo que no tenía una directrices claras. Capitaneados por Canales, Pellegrini ha encontrado su equipo titular en una segunda línea que a priori no se esperaba nadie. Ruibal, Lainez, Miranda o Víctor Ruiz están dándole al conjunto verdiblanco una regularidad que ha encontrado tras la victorias ante y de Vigo, además de seguir con todas la ilusión en la aunque el rival, la , no sea nada fácil. Ahí tendrá que verse la mano de entrenador en las rotaciones ya que serán dos enfrentamientos seguidos en un espacio corto de tiempo.

La primera parte del plan se ha completado: conseguir salir de las posiciones bajas, mitigar la sangría goleadora y llenar de ambición a un equipo que se coloca en la pelea por Europa. Independientemente del derbi, ganar a Huesca y Celta era primordial para no aglutinar más nerviosismo, y el salto ha sido considerable. Después de la jornada 17, el Betis partía del puesto undécimo, con 20 puntos, empatado con el . Estaba a solo cuatro puntos de la zona de descenso y a siete del sexto clasificado. Esas dos victorias lo han aupado a la octava posición con 26 puntos. Está a cuatro puntos de plaza europea y el descenso se aleja a nueve.

Hasta este momento, el cuadro de Pellegrini ha realizado lo necesario para eludir jugar en terrenos pantanosos. Ahora empieza la segunda parte del plan y donde verdaderamente se va a saber si el Betis puede tener opciones de estar en Europa. El partido de ante la Real es una final. Pero una final de las bonitas. El conjunto vasco marca la frontera con Europa y una victoria es esencial para dejarla a solo un punto. A partir de ahí le esperan y , en el Villamarín, visitará La cerámica ante el y volverá a Heliópolis para medirse ante el . A excepción del equipo rojillo, que por otra parte se está jugando la vida, todos rivales de la parte alta. Ahí va estar la verdadera pelea del equipo verdiblanco.

Este año, la sexta plaza quedará reservada para la nueva competición: la UEFA Europa Conference League, y no para la . El representante español tendrá que jugar una de las rondas previas antes de la liguilla. Pero la clasificación europea puede quedar aún más cerca si el campeón de la Copa del Rey queda entre los seis primeros puestos.