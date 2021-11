Un señor partido nos espera este domingo en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibe al Sevilla de Julen Lopetegui por la Jornada 15. En esta pieza vas a encontrar todo lo que necesitas saber: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del compromiso correspondiente al campeonato doméstico.

Minuto a minuto

¡Buenas tardes, amigos de Goal! Gran partido nos espera en esta Jornada 15 de LaLiga. El Sevilla visita al Real Madrid y en Goal te lo vamos a contar al detalle.

¿Cuál te pareció más penalti? 🤔 pic.twitter.com/ja5qixB6UD — GOAL España (@GoalEspana) November 28, 2021

🔎 ¿Hay penalti sobre @Locampos15?



😅 Los expertos arbitrales no se ponen de acuerdo



⚪️ RMA 1-1 SEV 🔴



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/1QjpxBalgK — Directo Gol (@DirectoGol) November 28, 2021

El Sevilla pudo hacer más goles, y Ocampos además de dejar una jugada dudosa en la que pudo sufrir un penalti, disparó al travesaño. A los de Lopetegui en algunos tramos les faltó finalizar más sus jugadas. El Real Madrid, con más dificultades para organizar sus ataques y que hubiera efectividad ofensivamente, dio por buena la igualdad al descanso.El Real Madrid, que también tuvo calma con pelota, se empeñó en jugar por dentro ante un Sevilla bien plantado defensivamente. Las mejores opciones llegaron con los envíos en diagonal de Kroos hacia las bandas, pero el empate lo alcanzó el conjunto blanco tras un disparo de Militao lejano en el que falló Bono y Benzema pudo rematar a puerta vacía el rechace.Empate al descanso entre Real Madrid y Sevilla por 1-1 en el Santiago Bernabéu. Primera parte entretenida con un Sevilla mostrando mucha personalidad y siendo mejor durante los 45'. Los de Julen Lopetegui tuvieron calma con pelota, movieron a sus rivales en la presión, y consiguieron ponerse por delante en el marcador con un gol de cabeza de Rafa Mir tras un saque de esquina.

🔥 Hubo polémica en el Bernabéu: ¿era penalti de Alaba a Ocampos? El ex árbitro @itu_edu opina en @carrusel y no tiene dudas: sí. pic.twitter.com/Jh9i9y9sLH — GOAL España (@GoalEspana) November 28, 2021

32' ¡GOOOOOOOLLLLL DE BENZEMA! Disparo lejano de Militao en el que falla Bono, y el rechace cae muerto para que el francés marque a puerta vacía.

30' ¡Al larguero Ocampos! Disparo colocado del argentino que no acaba en gol de milagro. La pegó con el interior a un sitio que era imposible para Courtois.

⏰ 25' Real Madrid 0-1 Sevilla pic.twitter.com/dXpCfGoTBq — GOAL España (@GoalEspana) November 28, 2021

12' ¡GOOOOOOOOLLLLL DEL SEVILLA! Saque de esquina que remata de cabeza Rafa Mir para poner a su equipo por delante.

Suena muy raro escucharlo de una leyenda del Real Madrid, pero aquí vemos a Sergio Ramos desearle suerte a Leo Messi en la gala del Balón de Oro 👇 pic.twitter.com/wMIYv5BYHz — GOAL España (@GoalEspana) November 28, 2021

A pesar de tener unas ganas locas de saltar al campo esta noche, por consejo medico del club, hoy veré el partido desde casa por una gastroenteritis. Debo hacer reposo para estar listo el proximo partido y reencontarme con todos vosotros... #HalaMadrid pic.twitter.com/UNkMLgqfTG — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 28, 2021

XI confirmado del Sevilla

XI confirmado del Real Madrid

Un partido al que ambos equipos arriban con ausencias... y muchas dudas. 'Carletto' no podrá contar con Gareth Bale ni Dani Ceballos, ambos lesionados, mientras que la gran incógnita es saber si llegará David Alaba. El defensa, indiscutible en la zaga blanca, se hizo un esguince de rodilla el miércoles en Liga de Campeones frente al Sheriff de Tiraspol. Sin embargo, y contra todo pronóstico, no está descartado que llegue al partido ante el Sevilla.

Aunque, si no lo hiciera, Nacho Fernández ocuparía su lugar. La otra duda es la de Eden Hazard, que no ha entrenado en toda la semana, mientras que Fede Valverde ya está de vuelta al grupo. Eso sí, no se espera que sea titular. Todo parece indicar que Ancelotti confiará en su once tipo, con la gran duda de saber si será Rodrygo Goes o Marco Asensio quien forme en punta de lanza junto a Vinicius Junior y Karim Benzema.

El Sevilla, con muchas dudas

Por su lado, el Sevilla llega al Bernabéu con las dudas de varios titulares. Lucas Ocampos, Diego Carlos y Jules Koundé tienen molestias y no está claro que vayan a llegar. Igual que Suso Fernández. Si no fueran de la partida, Julen Lopetegui podría dar la alternativa a futbolistas como Nemanja Gudelj, Karim Rekic, Óliver Torres o Munir El Haddadi. Por su parte, Jesús Navas, Erik Lamela y Youssef En-Nesyri, otros tres futbolistas clave, son bajas seguras.

La previa de Goal del Real Madrid vs. Sevilla, de LaLiga

El Real Madrid no ha perdido en sus últimos cinco partidos ante el Sevilla en LaLiga (4V 1E) y no enlaza seis o más sin derrota ante los sevillanos en la competición desde abril de 2003 (13V 2E). El Real Madrid no ha perdido en sus últimos 12 partidos como local en LaLiga ante el Sevilla (11V 1E) anotando una media de 3.25 goles por encuentro, desde su derrota por 3-4 en diciembre de 2008 con Bern Schuster y Manolo Jiménez en respectivos banquillos. El Sevilla ha ganado en cuatro de sus últimas siete visitas a equipos madrileños en LaLiga (2E 1D), tantas victorias como en sus anteriores 22 encuentros a domicilio ante ellos en la competición (4V 5E 13D). El Real Madrid ha sumado 30 puntos tras sus primeros 13 partidos en LaLiga 2021/22 (9V 3E 1D), su cifra más alta a estas alturas de campaña en la competición desde la 2016/17 (33 puntos 10V 3E 0D), la primera temporada completa con Zinedine Zidane como entrenador. El Sevilla solo ha perdido uno de sus siete partidos como visitante en LaLiga 2021/22 (3V 3E), 1-0 ante el Granada el pasado mes de octubre, su cifra más baja de derrotas fuera de casa a estas alturas de temporada desde la 2011/12 (1V 5E 1D). El jugador del Sevilla, Lucas Ocampos, ha participado en un gol en cada uno de sus últimos tres partidos en LaLiga (dos goles y una asistencia), su segunda racha más larga de encuentros participando en al menos un gol en la competición (cinco entre febrero y junio de 2020, con cinco goles y dos asistencias). El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha participado en 11 goles en nueve encuentros en el Santiago Bernabéu en LaLiga ante el Sevilla (seis goles y cinco asistencias). El jugador del Sevilla, Ivan Rakitic, ha marcado y también asistido en dos encuentros diferentes como visitante en LaLiga ante el Real Madrid, un gol y una asistencia en abril de 2017 y un gol y una asistencia en mayo de 2021, más que ante cualquier otro rival a domicilio en la competición. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha ganado cinco de sus seis partidos ante el Sevilla en todas las competiciones, uno con el Milan y cinco con el conjunto blanco – su única derrota ante los de Nervión fue un 2-1 en marzo de 2014 en LaLiga. El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, va a dirigir su partido número 100 en LaLiga precisamente ante su exequipo, el Real Madrid. El vasco dirigió 10 partidos en la competición al Real Madrid (4V 2E 4D) y 89 a su actual club (51V 22E 16D). Frente a los blancos aun no conoce la victoria en LaLiga (0V 1E 3D).

Alineaciones del Real Madrid vs. Sevilla

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius

Sevilla FC (1-4-3-3): Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Rakitic, Fernando, Joan Jordán; Papu Gómez, Rafa Mir y Ocampos.