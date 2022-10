Real Madrid vs. Sevilla en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Sigue en directo todos los detalles del partido que se disputa en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid Club de Fútbol buscará este sábado lograr una gran victoria para mantener la distancia con el Fútbol Club Barcelona en el campeonato liguero. El conjunto de Carlo Ancelotti es líder con 28 puntos con tres de ventaja sobre el acérrimo rival.

Para este partido, el italiano cuenta con el regreso de Thibaut Courtois aunque no podrá contar con el flamante Balón de Oro, Karim Benzema, el cual es baja de última hora a causa de unas molestias en el cuádriceps de su pierna izquierda.

Por su parte, el Sevilla llega con Jorge Sampaoli en el banquillo y con la idea de dar la mejor imagen posible de cara a encarar los futuros duelos con más confianza. El argentino desde su llegada, está invicto en el banquillo de Nervión tras medirse a Athletic, Dortmund, Mallorca y Valencia.

Reacciones del Real Madrid vs. Sevilla de LaLiga 2022-2023

Al final del partido todas las reacciones de los protagonistas...

Minuto a minuto

19:30 | El Real Madrid recibirá a Karim Benzema con un mosaico en el Santiago Bernabéu con motivo del Balón de Oro

19:00 | Once confirmado del Real Madrid. Rodrygo hará de Benzema

18:30 | Media hora para conocer el once del Real Madrid. Ancelotti aseguró que no habría rotaciones, por lo que todo apunta a que será el mismo once de El Clásico con Rodrygo por Benzema.

18:00 | El Real Madrid tiene de nuevo la oportunidad de acostarse con seis puntos de diferencia sobre el Barcelona y meterle presión de cara al duelo ante el Athletic de este domingo.

17:30 | Poco más de tres horas para el partido. Por si alguien no se ha enterado, Benzema es baja de última hora por molestias en el cuádriceps de su pierna izquierda.

¡Buenas tardes a todos los amigos de Goal.com y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Real Madrid y el Sevilla, undécimo encuentro para los dos equipos en LaLiga Santander 2022-23. Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, alineaciones, goles, estadísticas y mucho más.

La gran previa estadística de Goal del Real Madrid vs. Sevilla de Liga

El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos siete partidos contra el Sevilla en LaLiga (6V 1E) dejando su portería a cero en tres ocasiones. Se trata de la mejor racha blanca invicto contra los hispalenses en la competición en el siglo XXI.



El Real Madrid acumula 13 partidos de LaLiga sin perder como local ante el Sevilla (12V 1E), desde que cayera por 3-4 en diciembre de 2008. Incluso, el conjunto blanco lleva 17 encuentros seguidos en casa anotando ante el Sevilla en la competición (54 goles en total), desde una derrota por 0-1 en diciembre de 2004.



El Sevilla no ha ganado ninguno de sus últimos 13 partidos como visitante ante el Real Madrid en LaLiga (1E 12D), su segunda peor racha vigente sin victoria fuera de casa en la competición, igualado con los 13 partidos ante el Atlético de Madrid (7E 6D) y solo superada por los 19 ante el FC Barcelona (3E 16D).



El Real Madrid ha sumado 28 de los 30 puntos posibles en LaLiga 2022/23 (9V 1E), igualando su mejor puntuación tras sus primeros 10 partidos de la temporada en la historia de la competición (28 puntos contando tres por victorias en las campañas de 1968/69 y 1991/92).



El Sevilla no ha perdido ninguno de sus últimos tres encuentros en LaLiga aunque ha empatado dos de ellos (1V), su mejor racha invicto en esta campaña liguera.



El Real Madrid es el equipo de las cinco grandes Ligas de Europa que más goles ha marcado esta temporada desde fuera del área (ocho). En solo diez partidos ya ha marcado de este modo dos más que los conseguidos en la pasada campaña al completo (seis en 38 partidos).



El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha marcado un gol en cada uno de sus dos encuentros más recientes ante el Sevilla en LaLiga y busca enlazar tres duelos anotando ante los hispalenses por primera vez en la competición.



El centrocampista del Sevilla, Ivan Rakitic, ha marcado seis goles en 21 enfrentamientos con el Real Madrid en LaLiga, su mejor marca goleadora ante un mismo rival en la competición junto con el Real Betis (seis goles en 19 partidos).



Con Carlo Ancelotti en el banquillo, el Real Madrid ha marcado y ha encajado gol en cada uno de los seis encuentros de LaLiga que ha disputado ante el Sevilla (5V 1D), marcando un total de 18 tantos y recibiendo 11 en el proceso.



El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha ganado uno de sus dos enfrentamientos con el Real Madrid en LaLiga (1D), 2-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán en enero de 2017. El último entrenador del conjunto hispalense que ganó como local y como visitante ante el conjunto blanco en la competición fue Manolo Jiménez en diciembre de 2008. PARTIDO Real Madrid vs. Sevilla FECHA Sábado, 22 de octubre 2022 ESTADIO Santiago Bernabéu HORARIO 21.00

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Sevilla?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga Movistar LaLiga UHD Movistar LaLiga 2 LaLiga TV BAR 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports



DIRECTV GO ARG: 16:00;



CHI: 16:00;



COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones del Real Madrid vs. Sevilla

Real Madrid (1-4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius y Rodrygo.

Sevilla (1-4-3-3): Bono; Montiel, Carmona, Marcao, Telles; Gudelj, Rakitic, Isco; Jesús Navas, Lamela y Rafa Mir.