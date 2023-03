Real Madrid vs. Espanyol en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

El equipo blanco coge fuerzas ante la trascendental semana en la que se enfrentará a Liverpool y Barcelona

El Real Madrid cortó su mala racha de resultados y se llevó la victoria ante el Espanyol para dormir a seis puntos del Fútbol Club Barcelona, el cual visita este domingo al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. El cuadro de Ancelotti comenzó perdiendo tras el tanto de Joselu, pero acabó imponiéndose con goles de Vinicius, Militao y Asensio.

El equipo necesitaba recobrar fuerzas de cara a la trascendental semana ante Liverpool y Barcelona y lo hizo. Su juego volvió a ser demasiado plano y volvieron a faltar ocasiones claras de gol, pero al menos esta vez no fallaron y pudieron conseguir tres puntos que les mantienen en la batalla por LaLiga. Al menos una semana más.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga 2022-2023

Reacciones del Real Madrid vs. Espanyol de La Liga 2022-2023

Al final del partido, todas las declaraciones de los protagonistas...

Ancelotti, en rueda de prensa

Sensaciones del partido. "Son buenas. Se ha podido complicar pero el gol no ha afectado a la actitud del equipo. Hemos remontado en la primera parte y controlado en la segunda. Me ha explicado el árbitro que la amarilla a Vinicius ha sido por un agarrón continuado".

Tchouaméni. "Le he visto bastante bien. Estos son partidos ideales para él. Cuando tenemos que manejar más el balón no vamos a sacar su mejor versión. Está bien y confiamos mucho en él para los próximos partidos".

Tres goles sin Benzema. "Hemos tenido más movilidad de lo habitual, hemos intentado entrar más por la derecha, Rodrygo ha ayudado mucho en esa banda, Vinicius ha jugado muy bien... hemos tenido más posibilidades".

Liverpool y la Champions. "Hemos tenido la experiencia del año pasado con el Chelsea que tuvimos ventaja y sufrimos mucho. Somos favoritos pero tenemos que jugar con la misma actitud que en la ida pero no podemos ocultar que tenemos esta ventaja. Tenemos que jugar los 90 minutos a tope".

Amarillas a Vinicius. "Muchas de estas amarillas han sido por protestas y hoy me ha parecido muy ejemplar su actitud y ha jugado muy bien. Tiene que seguir así, pero está claro que le han sacado muchas amarillas con las faltas que recibe".

Camavinga de lateral. "Tiene que mejorar. Es un jugador que no tiene mucha experiencia, es muy joven y no está acostumbrado a jugar de lateral izquierdo. Pero la idea nuestra es de meterle como interior y no como lateral".

El sistema. "Depende de la estrategia del rival. Si tienes un rival que juega mucho por dentro como el Espanyol es mejor tener dos extremos, pero un rival como Betis que deja espacio entre líneas es mejor un mediapunta como Rodrygo".

Caso Negreira. "Mañana hay Junta Directiva y me limito a lo que diga el club. Es un tema muy importante".

Militao y Rodrygo 4 goles en Liga. "Militao puede ser un gran delantero, no sé si Rodrygo puede ser un gran defensa (risas). Pero sí que nos ayuda mucho en defensa. Es un dato un poco raro, pero nos dice que Militao ha sido muy bueno en frente y que Rodrygo ha marcado poco porque le pido mucho trabajo defensivo".

Diego Martínez, en rueda de prensa

"Creo que hemos hecho un inicio muy bueno y creo que el equipo ha competido muy bien aquí. No creo que el Espanyol haya venido aquí muchas veces y haya tenido dominio. Es una pena el remate de Cabrera, el lanzamiento directo del córner... pero creo que el equipo ha competido realmente bien. Lo que sí creo que hemos fallado es en algunos errores evitables que hemos pagado caro".

"A nivel defensivo es donde queremos seguir creciendo y mejorando, pero lo que más me interesa es sumar y conseguir puntos".

"El equipo ha ido a por el partido, ha creído y ha tenido sus posibilidades de sacar algo positivo".

"Nosotros no miramos la clasificación ni cuando ganamos dos partidos seguidos ni cuando hemos perdido ahora dos seguidos. Hay que centrarse en los partidos y ver qué vamos sacando".

Minuto a minuto

¡Final del partido!

Minuto 92. ¡Gol de Asensio! Jugadón de Nacho que Asensio certifica en gol para cerrar el partido.

Minuto 90. Cinco de añadido

Minuto 89. Entra Álvaro por Vinicius.

Minuto 87. Amarilla a Carvajal por desplazar la pelota.

Minuto 85. Amarilla a Ceballos por protestar.

Minuto 74. ¡Casi marca un golazo Rodrygo! Libre directo del brasileño que despeja el larguero.

Minuto 74. Entran Rüdiger y Ceballos por Kroos y Tchouaméni.

Minuto 71. Entra Asensio por Modric.

Minuto 70. ¡Arriba Kroos! Chut del alemán desde la frontal que se va por encima del travesaño.

Minuto 65. Busca el 3-1 el Real Madrid pero de momento no lo encuentra y el Espanyol sigue con opciones de puntuar.

Minuto 55. Amarilla a Óscar Gil por una entrada sobre Vinicius.

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad!

¡Descanso!

Minuto 39. ¡Gol de Militao! Pase sensacional de Tchouaméni con el exterior y el brasileño cabecea a gol.

Minuto 31. Amarilla a Vinicius por una falta que cortaba un contragolpe.

Minuto 30. ¡Casi vuelve a marcar Vinicius! Atenta la zaga del Espanyol para desviar un remate del carioca dentro del área.

Minuto 24. ¡Pacheco evita el gol de Rodrygo! Buena jugada del brasileño y su chut duro abajo lo despeja el meta del Espanyol.

Minuto 22. ¡Gol de Vinicius! Jugada individual del brasileño que acaba con remate al palo largo para empatar al partido. Similar al tanto ante el Liverpool.

Minuto 18. Amarilla para Cabrera por una falta sobre Rodrygo.

Minuto 14. ¡Casi marca Vini Souza! Falta lateral botada por Darder pero el remate del brasileño lo repele Courtois.

Minuto 13. Remate centrado de Camavinga que atrapa sin problemas Pacheco.

Minuto 7. ¡Gol de Joselu! Pase en largo sobre Rubén Sánchez, Camavinga mide mal, y el centro al segundo palo lo remata de primeras Joselu con un disparo que se va directo a la escuadra. Pega primero el Espanyol.

Minuto 2. ¡Providencial Militao! Se quedó en buena posición de remate Braithwaite ante Courtois pero se cruzó el zaguero brasileño para evitar que su disparo fuese a puerta.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

13:48 | Se marchan a vestuarios los futbolistas para recibir las instrucciones previas al partido

13:30 | Ya calientan todos los futbolistas sobre el verde del Santiago Bernabéu

13:15 | Ya están los porteros de ambos equipos calentando sobre el césped del Bernabéu

13:00 | Once confirmado del Espanyol. Denis Suárez, suplente

12:00 | Once confirmado del Real Madrid. Sin Rüdiger, Ceballos ni Asensio

La previa de GOAL del Real Madrid vs. Espanyol de La Liga 2022-2023

El Real Madrid ha ganado 15 de sus últimos 17 partidos ante el Espanyol en LaLiga (2D) – es el rival al que más veces han ganado los blancos en la competición (106) y al que más goles le han marcado (387).

En casa, el Real Madrid ha ganado cada uno de sus últimos ocho partidos ante el Espanyol en LaLiga anotando una media de 2.9 goles y dejando su portería a cero en siete de ellos, - puede igualar su racha más larga de triunfos ante ellos en la máxima categoría (nueve entre septiembre de 1968 y febrero de 1978).

El Espanyol no ha perdido en sus dos últimas visitas a equipos de la Comunidad de Madrid en LaLiga (1V 1E) tras haber perdido en cada una de sus cuatro anteriores, - no encadena tres partidos sin perder a domicilio ante estos conjuntos en la competición desde marzo de 2014 (3P 2V 1E).

El Real Madrid ha empatado sus últimos dos encuentros en LaLiga (1-1 vs Atlético de Madrid y 0-0 vs Real Betis) y no empata tres o más seguidos en la competición desde diciembre de 2019 (tres, vs Valencia, Barcelona y Athletic Club).

El Espanyol ha ganado en dos de sus últimos cuatro desplazamientos en LaLiga (2D), tras haber ganado en solo uno de sus anteriores 17 en la competición (8E 8D).

Desde el regreso de LaLiga tras el Mundial de Catar, el Espanyol es el equipo con mayor porcentaje de acierto a gol en la competición (15.4%) y el Real Madrid el séptimo con el porcentaje de acierto más bajo en este período (8.2%).

Solo el Bayern Múnich (13) ha anotado más goles desde fuera del área en las cinco grandes ligas esta temporada que el Real Madrid (12), - es la cifra más alta de goles desde fuera del área tras 24 encuentros en una campaña liguera del conjunto blanco desde la 2013/14 (14).

El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha participado en al menos un gol en cada uno de sus últimos seis partidos ante el Espanyol en LaLiga (siete goles y dos asistencias).

El jugador del Espanyol, Joselu Mato, ha marcado siete goles en nueve partidos ante el Real Madrid en LaLiga, su cifra más alta ante un mismo rival en la competición, - desde la 2015/16, solo Luis Suárez (9) ha anotado más goles ante el conjunto blanco en la máxima categoría que él (7).

El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, se ha enfrentado en cinco ocasiones al Real Madrid en LaLiga perdiendo todas ellas, su cifra más alta ante un mismo rival con el 100% de derrotas en la competición.

PARTIDO Real Madrid vs. Espanyol FECHA Sábado, 11 de marzo de 2023 ESTADIO Santiago Bernabéu HORARIO 14:00

¿Dónde ver en directo el Real Madrid vs. Espanyol?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M52 O110)

Movistar LaLiga 2 (M55 O121)

Movistar LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV BAR 14:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 10:00

CHI: 10:00

COL: 08:00 México SKY Sports 07:00

Alineaciones del Real Madrid vs. Espanyol

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal/Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Nacho/Camavinga; Fede Valverde, Tchouaméni, Kroos/Dani Ceballos; Asensio, Rodrygo y Vinicius.

Espanyol (4-3-3): Pacheco; Óscar Gil, Montes, Sergi Gómez, Brian Oliván/Cabrera; Vinicius Souza, Sergi Darder; Javi Puado/Melamed, Denis Suárez, Braithwaite; Joselu Mato.