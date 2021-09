Ancelotti pierde a dos piezas importantes en el regreso al Bernabéu.

Gareth Bale y David Alaba son dos de las bajas que tiene el Real Madrid para el partido que tendrá que disputar este domingo ante el Celta de Vigo, por la cuarta jornada de LaLiga 2021-22. Carlo Ancelotti, entrenador del equipo capitalino, pierde a dos piezas importantes en el regreso del conjunto blanco al Santiago Bernabéu (21:00 horas). Pero no son las únicas (ver más).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El artículo sigue a continuación

Real Madrid vs. Celta: ¿Por qué Gareth Bale y David Alaba no juegan el partido de LaLiga?

Bale y Alaba no están sancionados. Habitualmente titulares con Ancelotti, la ausencia de ambos tiene que ver con problemas físicos. El extremo de Gales se ha retirado con una fuerte molestia en el isquiotibial de la pierna derecha del último entrenamiento del Real Madrid y no estará en el regreso del equipo al Santiago Bernabéu.

Todavía es pronto para saber cuánto tiempo de baja podría estar Bale con el equipo de Carlo Ancelotti. Se espera que en las próximas horas el Real Madrid emita un parte médico que ayude a esclarecer la situación. Aunque no está confirmado cuánto tiempo estará de baja, sí se sabe que Bale no jugará ante el Celta este domingo 12 de septiembre y es posible que se pierda el duelo contra el Inter de Milán en San Siro, donde los blancos debutan el miércoles por la Champions League. El calendario del Madrid no da respiro y habrá que ver si puede Bale reaparecer ante el Valencia el próximo domingo 19 de septiemebre en Mestalla, por la quinta jornada de LaLiga.

Por su parte, Alaba no estará ante el Celta porque sufre una gastroenteritis que le impide estar frente al cuadro gallego. Se espera que el ex del Bayern Múnich sí que esté disponible para el partido del próximo miércoles ante el Inter de Milán, por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League.