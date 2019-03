Real Madrid vs. Ajax en vivo y en directo, por la Champions League

El Real Madrid recibe este martes al Ajax en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League . Los merengues buscan el pase a cuartos de final tras vencer por 1-2 en la ida que se disputó hace unas semanas en Holanda y buscarán hacer buena su ventaja.

¿Qué resultados necesita el Real Madrid para pasar a cuartos de final?

El encuentro estará dirigo por el árbitro alemán Felix Brych y en Goal te contamos todo lo que pase en el encuentro que se disputa en el Santiago Bernabéu en esta rentransmisión y también lo que ocurra en el otro duelo de octavos de este martes que enfrenta al Borussia Dortmund y al Tottenham:

95' | ¡FINAL DEL PARTIDO, EL REAL MADRID ELIMINADO DE LA CHAMPIONS!

Fin de ciclo para el Real Madrid. Fin de un reinado que ha durado 1.000 días. Ningún equipo había conseguido tres títulos consecutivos y hoy pone fin a su andadura esta temporada en la máxima competición continental.

90' | CINCO DE DESCUENTO

Los últimos cinco minutos del Madrid en la presente edición de la Champions.

87' | PERDONA ZIYECH

Ha tenido el quinto Ziyech !!! Se le fue alto su disparo cuando estaba completamente solo en boca de gol.

84' | LO QUE HA FALLADO BENZEMA

Solo tenía que empujarla con el portero del Ajax totalmente superado. Tampoco pudo Bale rematar en segunda instancia. No sale nada. Hoy no es el día..

80' | NOCHE NEGRA DEL REAL MADRID

DATO OPTA. Esta es la tercera vez que el Real Madrid ha encajado cuatro goles en casa en competiciones europeas: Bayern en el año 2000 (2-4) y Schalke04 en 2015 (3-4), ambos en la Liga de Campeones.

73' | ¡SENTENCIA SCHONE!

El danés marcó uno de los mejores goles de la presente edición de la Champions con una falta lateral que sorprendió a Courtois.

70' | ¡RECORTA DISTANCIAS MARCO ASENSIO!

Se mete en el partido el cuadro de Solari, con un ajustado lanzamiento de Asensio que impactó en el palo antes de colarse en el interior de la portería de Onana.

65' | DIO GOL EL ÁRBITRO, A PUNTO DE CAER ELIMINADO EL REAL MADRID

62' | MARCÓ TADIC EL TERCERO PERO LO REVISA EL VAR

El serbio marcó un golazo pero el balón pudo salir de banda unos instantes antes.

60' | PUDO MARCAR EL AJAX

¡Mazraoui! El lateral derecho se incorporó al ataque, recibió un buen balón entre líneas y terminó rematando al lateral de la red.

57' | SE LE FUE POR POCO A BENZEMA

Buscó el palo largo, dándole al balón una rosca que no fue suficiente para que terminara encontrando portería.

53' | SALVA COURTOIS

Vuelve a parar Courtois ante Van de Beek. El Ajax ataca siempre con todo el sentido. Qué peligro lleva el conjunto holandés cada vez que se acerca al arco madrileño.

50' | NO ACERTÓ BENZEMA

Controló con el pecho y remató a la media vuelta sin dejarla caer, pero el balón se fue por encima del larguero.

48' | NO ESTÁ DECEPCIONANDO DE JONG EN SU DEBUT EN EL BERNABÉU

29 - Frenkie de Jong completed 29 of their 32 passes in the first half, more than any other player in the game. Jewel. pic.twitter.com/0XtbgNEW2v