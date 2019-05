Suena a despedida: la bandera de los hinchas del Chelsea para Hazard

Los fanáticos dedicaron un especial homenaje para la estrella belga, cuyo futuro puede estar en el Real Madrid.

Este jueves, la afición del le ha brindado un especial homenaje a Eden Hazard , estrella del equipo cuyo futuro se relaciona día sí y día también con el Real Madrid . En la previa al partido contra el Frankfurt, por las semifinales de vuelta de la , los hinchas Blues lucieron una enorme bandera azul con la imagen y el nombre en letras blancas del delantero belga, que podría estar jugando su último partido en Stamford Bridge. ¿Despedida?

La grada de Stamford Bridge despliega esta pancarta con el nombre y la imagen de Hazard. ¿Despedida? pic.twitter.com/wqdteg9zN4 — Álvaro Jiménez S (@alvarojimseg) 9 de mayo de 2019

Si se va este verano, Hazard no volverá a jugar como local para el Chelsea , que sólo tiene que disputar en condición de visitante la última jornada de la Premier League, y una hipotética final de la Europa League en Bakú, Azerbaiyán.

Cabe señalar que, según la prensa inglesa, la posible última función de Hazard en Londres se produce justo cuando el prepara una oferta de 120 millones de euros para un jugador cuyo contrato expira en junio de 2020. El propio futbolista stá interesado en hacer realidad esa transferencia, y está la sensación de que Los Blancos están dispuestos a cumplir el deseo del futbolista de 28 años , cuyo ídolo es nada menos que Zinedine Zidane.

Sin embargo, el capitán belga lleva al Chelsea en su corazón y está dispuesto a asegurar que en Londres disfruten de un gran final de temporada, incluyendo la clasificación a la próxima Liga de Campeones, ya consumada, y la conquista de la presente Europa League. Desafortunadamente, él sabe que la plantilla de los Blues no puede competir por los títulos de la Premier League o la en este momento, como sí pudo haberlo hecho cuando llegó al club en 2012. Hazard no tiene interés en unirse a ningún otro club que no sea el Madrid , y si el traspaso fracasara, buscaría quedarse en Stamford Bridge, donde los fanáticos del Chelsea cantaron por él tanto el fin de semana pasado como este jueves.