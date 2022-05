Real Madrid-Liverpool: Rueda de prensa de Ancelotti en el Media Day de la final de Champions

Por Jorge C. Picón - A cuatro días para que Real Madrid y Liverpool se vean las caras en París, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, responde a las preguntas de la prensa. Lo hará durante el Media Day previo a la final de Champions. El italiano, además de analizar lo que será el decisivo encuentro ante el equipo inglés, tendrá que responder las cuestiones respecto al fichaje frustrado de Mbappé. El francés, tras más de dos años de rumores, acabó rechazando al Madrid para renovar por el PSG. Aunque los esfuerzos están centrados en la final, lo cierto es que este caso ha ocupado todas las portadas durante los últimos días.

Carlo Ancelotti

Días previos a la final. "El equipo está bien. Desde ayer hemos empezado a trabajar todos. Tenemos un pequeño problema con Marcelo, pero va a recuperar. Alaba está bien. Estamos focalizados en lo que queremos hacer. Es el partido más importante del fútbol mundial y vamos a darlo todo. Es otra final en ocho años. Este equipo ha logrado mucho y todos los madridistas están orgullosos, y nosotros también. Lo disfrutamos. El equipo está tranquilo y alegre. Es claro que mientras más nos acercamos al partido llega la preocupación, pero es bastante normal"

Vestuario y Mbappé. "Es claro para nosotros: tenemos que pensar en lo que tenemos que pensar. Nunca hemos hablado de jugadores de otros clubs. Tenemos mucho respeto y tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que preparar bien la final"

Peor momento antes de la final. "Para mí, el momento más complicado es tres o cuatro horas antes del partido. Es un malestar físico. Esta temporada me ha costado un poco más: sudoración, el corazón... Las tres horas previas tengo esto. No hay medicamento que pueda tomar, hay que aguantar"

Ganar luna liga o la Champions. "Ganar es difícil. En una liga, si pierdes tienes tiempo para arreglarlo, en la Champions no. Los dos son difíciles de ganar, pero con distintas características"

Éxito. "Cada año la competencia va a aumentar. Hay muchos equipos que tienen el objetivo de ganar la Champions. En este sentido, jugar una final ya es un éxito con esta competencia"

Rodrygo. "Puede ser titular, cuando ha entrado ha entrado ha sido importante. ¿Usted dónde lo pondría? No, Rodrygo no me da preocupación. No es un partido para once, es para más jugadores. Si hemos llegado a la final es porque los que han entrado, han estado ahí para ayudar. En este sentido estoy muy tranquilo. La alineación es el último de mis problemas"

Estrategia. "El vestuario está bien. Muchos van a jugar su cuarta final. Evaluar personalmente, es mi segunda final. Les pregunto a ellos como preparar la final. No tengo nada que enseñarles. Va a ser una previa con tranquilidad e ilusión. Este equipo está acostumbrado".

Cuatro Champions. "No me da vértigo. Si gano la Champions, sería un gran éxito. Sé que en la final puede pasar de todo. No estoy obsesionado con los títulos. Me hace estar satisfecho pero no es lo más importante. Lo más importante es el día a día"

La Décima. "Si tenemos que comparar, esta es un poco más distinta. En aquella había más presión. Hacía tiempo que el Madrid no ganaba la Copa. Era casi una obsesión. Ahora el madridismo está motivado, pero con menos obsesión"

Final larga. "Creo que, valorando el aspecto físico, jugamos contra uno de los mejores del mundo. Suman gran calidad ofensiva, organización... Es un aspecto importante pero no va a ser decisivo esto"

Eliminatorias complicadas. "Contra el Chelsea fue más complicado. Fue importante el aspecto mental. Tenías ventaja de la ida y todo el mundo entendía que no había que pensar esto, pero lo hacíamos. Los otros dos partidos, teníamos la misma idea: que teníamos que ganar. La preparación ha sido muy diferente"

Mbappé. "Nunca he hablado de jugadores que no son del Real Madrid y no lo haré"

Plantilla y cuerpo técnico. "Creo que hemos sido capaces de crear un buen ambiente en Valdebebas. Entre todos lo que trabaja aquí. El cuerpo técnico tiene le mismo porcentaje que la plantilla. El trabajador cuando vine aquí, viene contento. Hay jugadores que han destacado más que otros porque el ambiente estaba limpio. La diferencia en una plantilla la hacen los jugadores que tienen menos minutos de juego. Que aprietan y no bajan los brazos"

Quién puede ser un entrenador de élite. "Casemiro, Kroos, Modric, aunque no estoy seguro, Nacho... Pero muchos no quieren. No por el aspecto técnico, sino ambiental. Ellos no quieren entrar en la dificultad de tomar decisiones que tiene un entrenador. Ellos lo pueden hacer sin problemas, pero no quieren entrar en la relación personal. Ahora la plantillas son de 25 y el cuerpo técnico, de 20"