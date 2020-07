Real Madrid: El madridismo, indignado con la designación del árbitro que sacó de quicio a Sergio Ramos

Los blancos pueden proclamarse campeones y en los aficionados no ha gustado la elección del colegiado

El Real Madrid puede proclamarse este jueves campeón de Liga de lograr la victoria o en caso de que el no consiga los tres puntos. Sin embargo, los blancos parecen haber encontrado un gran obstáculo en su lucha por el título: Hernández Hernández.

El colegiado canario será el encargado de dirigir el encuentro de la jornada 37 de la Liga Santander entre el equipo de Zidane y el Villarreal en el Alfredo di Stéfano, una decisión que no ha gustado en absoluto dentro del vestuario blanco, ya que históricamente sus actuaciones han perjudicado a los madridistas.

El artículo sigue a continuación

Además, las redes sociales no han tardado en reaccionar a la decisión, convirtiendo al colegiado en Trending Topic y señalando incluso conspiraciones para que el no consiga finalmente llevarse el título liguero.

Un balance muy negativo

Más allá de las conspiraciones y las quejas infundadas por parte de algunos sectores, es indudable que los números del Real Madrid con Hernández Hernández no son buenos. Los blancos presentan un balance de dos victorias, tres empates y cinco derrotas con el árbitro canario, la última esta misma temporada en la derrota a domicilio frente al . Además, también vieron negada la victoria en su duelo ante el Barcelona en el Camp Nou, en un partido que acabó con empate sin goles y con una polémica jugada entre Lenglet y Varane en el área azulgrana.

Hernández Hernández, némesis de Ramos

"No me siento perseguido pero la filosofía a nivel arbitral es distinta en Europa que la española. Son más permisibles. He ido cuidando mucho mi relación con los árbitros y salvo el capítulo del último partido, que creo que es algo personal, tengo buena relación con todos". ASí de tajante se mostró Sergio Ramos tras la actuación del árbitro tras la derrota del Real Madrid ante el Levante. La historia entre ambos viene de lejos y el juez ha expulsado al central blanco en dos de los tres Clásicos ante el Barcelona que ha disputado.