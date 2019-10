El insólito fallo de Areola en pleno debate por la portería

El meta franco-filipino comete un error que le cuesta un penalti al Real Madrid frente al Granada, ganándose además la tarjeta amarilla.

En pleno debate por la portería del , Alphonse Areola ha cometido un insólito fallo en el partido contra el , por la octava jornada de . Un error tragicómico que le costó al equipo blanco un gol y una amarilla para el meta franco-filipino.

Sobre los 67 minutos de partido, y con el Real Madrid ganando cómodamente 3-0, un pase de Raphael Varane para Areola terminó de la peor manera para los merengues. Areola derribó a Carlos Fernández cuando el delantero nazarí le robó el balón, dándole una patada por detrás cuando buscaba despejar. No sólo que su acción fue sancionada con penalti, sino también castigada con amarilla para el jugador que llegó procedente del a mediados de año.

En la pena máxima no ha perdonado Darwin Machís. De los once metros, el jugador del Granada lanzó fuerte a la derecha de Areola, que adivinó el lanzamiento pero no llegó a detenerlo.

Cabe recordar que Areola es uno de los nombres de moda en el Santiago Bernabéu, donde el debate por la portería del Real Madrid está instalado desde hace varios días, con Thibaut Courtois estando en el ojo de la tormenta por algunas de sus últimas actuaciones.