Real Madrid | El padre de Luka Jovic intercede en el 'lío' con Serbia: "Mi hijo es un patriota"

Hay lío en en torno a Luka Jovic, delantero del que no ha sido convocado por el seleccionador, Ljubisa Tumbakovic, para los partidos contra Lituania y del parón FIFA.

Sin embargo, su ausencia en la lista serbia para el doble compromiso internacional no tiene que ver con el rendimiento que tiene Jovic en el Real Madrid ni con su falta de gol en el equipo blanco (todavía no pudo marcar).

El motivo del conflicto pasa por otro lado: en septiembre pasado, Jovic jugó contra los últimos minutos del choque con los lusos, y para el encuentro siguiente, contra Luxemburgo, el punta merengue alegó una lesión y fue liberado. Sin embargo, apenas cuatro días más tarde, jugó para el Real Madrid ante el , por , una situación que no le ha sentado para nada bien a un Tumbakovic que decidió no citar al atacante para el parón FIFA de octubre.

En ese sentido, Milan Jovic ha salido a defender a su hijo de las críticas que está recibiendo en su país natal por jugar con su club a poco de lesionarse con Serbia. "Las cosas buenas se olvidan rápidamente. Tan pronto como se convirtió en jugador del Real Madrid, se lesionó jugando para la Sub-20 en el Campeonato de Europa. Le dije: 'Hijo, no vayas’. Me dijo: 'Papi, jugaré para la selección con una pierna si es necesario, mis amigos están allí, no los decepcionaré'. Estoy seguro de que nadie más lo habría hecho si hubiera estado en su piel. No es justo para Luka ponerlo ahora señalarle", dijo el progenitor de Luka en el periódico Alo.

Y agregó: "No quiero molestar mucho al niño y al público. El equipo nacional es un sueño, Luka lo cree y es un gran serbio. Le gusta jugar para el equipo nacional y la camiseta con el escudo nacional es sagrada para él. Me molesta que esta situación esté en el foco porque se menciona en un contexto negativo, y no lo merece. Me duele mucho como padre. Es un patriota".

"El entrenador siempre tiene la razón. La suya siempre es la última decisión y el futbolista tiene que respetarlo. Si Luka está equivocado, los dos deberían hablar. Es cierto que no eligió el momento adecuado para irse, en un momento en que el equipo nacional está luchando para clasificarse para el Campeonato de Europa. Estoy seguro de que nunca abandonaría el equipo nacional, es mi hijo, lo conozco mejor que nadie. En realidad, es el decimoquinto jugador del equipo nacional que se lesiona y juega el siguiente partido con su club. Luka es un serbio, lucha por nuestra gente", finalizó.