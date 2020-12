Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, favorecidos por las polémicas de la jornada en forma de penalti

Al Real Madrid no le señalaron un polémico penalti mientras que a Barça y a Atlético se les concedió sendos penaltis más que dudosos.

La jornada 14 de Liga ha estado marcada por la polémica, con decisiones arbitrales que han caído a favor de los tres grandes de la Liga. Repasemos las acciones que pudieron cambiar los resultados de sus partidos y que han generado revuelo y cierto recelo en el resto de aficiones.

Penalti no señalado al frente al

El Real Madrid ganaba 2-1 ante un Eibar que apretaba en los minutos finales del partido buscando el empate. En una jugada por banda, un cabezazo atrás de Muto impactó en el codo de Sergio Ramos pero ni Munuera Montero, árbitro del partido, ni el VAR, lo consideraron pena máxima.

Los jugadores armeros protestaron al colegiado y tras el partido Mendilibar, técnico del Eibar, confesaba que alguno de sus jugadores le habían dicho que al propio Sergio Ramos le había parecido penalti.

Esto no hizo más que encender la mecha de la polémica tras las declaraciones de Florentino Pérez en la Asamblea de socios celebrada horas antes donde dijo que “es un clamor el trato diferente que nos hacen con otros equipos”.

Andújar Oliver (Radio Marca) e Iturralde González (SER) ambos excolegiados, no tuvieron dudas en catalogar la mano como penalti. Andújar afirmó que “el central del Real Madrid mueve el cuerpo con el codo por delante, ocupando un espacio con un balón que va a portería. Se debería haber señalado la pena máxima a favor del Eibar” mientras que Iturralde dijo que “por menos se han pitado penaltis este año”.

El propio Carvajal, en la entrevista a Movistar Plus postpartido, aseguraba que los jugadores no tienen claro cuándo es penalti y cuándo no y hablaba de acciones pasadas como la de la mano de Capa en el encuentro previo del Real Madrid frente al Athletic, poniendo el acento en el desconcierto en el fútbol en materia de las infracciones por mano.

Penalti pitado a favor del frente al

24 horas antes había habido otra jugada también polémica que favoreció al Barça en opinión de algunos exárbitros. Por ejemplo Iturralde González, en la SER, afirmó que “si el VAR no anula esto es un escándalo”

Se trata del penalti señalado por Hernández Hernández de Gayá sobre Griezmann cuando expiraba la primera mitad con un Valencia que ganaba 0-1 en el Camp Nou.

El colegiado, en primera instancia señaló penalti y expulsión por presunto derribo de Gayá sobre el francés, pero a instancias del VAR fue a valorar la acción al monitor tomando un nuevo veredicto que no dejó contento a nadie. Anuló la roja al lateral valencianista pero insistió en su decisión de señalar los once metros.

Tras el partido Gayá, en los micrófonos de Movistar Plus, el jugador se sinceraba sobre la jugada y la explicación del colegiado. “El árbitro me dice que pita penalti porque yo lo empujo, pero desde el VAR le dicen que no hay empujón. Por eso retira la roja, me pone amarilla y pita por el contacto de abajo. No es para pitar penalti”.

Gayá: "El árbitro me dice que pita penalti porque yo lo empujo, pero desde el VAR le dicen que no hay empujón. Por eso retira la roja, me pone amarilla y pita por el contacto de abajo. No es para pitar penalti". #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/6wfSciaI7K — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 19, 2020

El penalti a favor del Atlético ante el

La jornada se inició con otra jugada polémica a favor de uno de los grandes, el . Corría el minuto 77 y el Atleti no terminaba de sentenciar su partido frente al Elche cuando Marcone golpea con su pierna en el brazo de Diego Costa quien cae en el área ilicitana.

Automáticamente Estrada Fernández con la anuencia del VAR señaló la pena máxima para los rojiblancos que convirtieron el lanzamiento en un 3-1 ya definitivo.

Andújar Oliver, excolegiado y colaborador de Radio Marca afirmó que “es una injusticia. Está tapado el colegiado y no puede señalar la pena máxima en esta jugada. La pierna del futbolista del Elche toca en el brazo del ariete rojiblanco, pero no es suficiente para decretar el penalti. El VAR debería estar para corregir jugadas de este tipo porque son muy claras”.