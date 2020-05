Real Madrid: Análisis y Big Data de los 5 fichajes preferidos

Un central, dos centrocampistas, un extremo y un delantero. ¿Cómo son Upamecano, Camavinga, Fabián, Sancho y Haaland si revisamos sus datos?

El equilibrio financiero aparece, en estos tiempos condicionados por el Covid-19, como uno de los grandes retos que tienen que ser capaces de afrontar los clubes de fútbol. Se antoja realmente complicado imaginar que, en tiempos de liberación de puestos de trabajo en los staff globales de cada club (desde labores de marketing a empresariales, pasando por taquillas, delegados, encargados de sus establecimientos al público y hasta responsables del césped, los aseos o el puesto de bebidas), se apliquen al mercado de fichajes cifras tan grandilocuentes y arrolladoras como las que se manejaban hace apenas unos meses, antes de que todo acabara condicionado por el maldito virus. Que esa va a ser una de las drásticas novedades del nuevo fútbol post-coronavirus, es una realidad. Eso no evitará, pese a todo, que la planificación de los clubes siga su curso habitual en busca de mejorar su competitividad y la pelea entre lo económico y lo deportivo, estará más atractiva que nunca sabiendo, además, que por ejemplo el , está obligado a renovarse en varios roles.

La lista de rumores es tan amplia como siempre en torno al Santiago Bernabéu. Sin embargo, Upamecano, Camavinga, Fabián, Sancho y Haaland, son los nombres que más se han relacionado con el futuro inmediato del Real Madrid, pues ampliarían y aportarían innovación a un equipo que busca reacomodarse para seguir compitiendo al máximo nivel las próximas temporadas, donde tendrá que asumir la pérdida de algunos jugadores que han sido soporte vital estos exitosos años. ¿Son estos futbolistas los adecuados para semejante tarea al máximo nivel?

Para ello, hemos puesto especial detalle en maximizar las estadísticas, el análisis exhaustivo a modo scout y la disección más profunda de sus datos, rendimiento y comportamiento en el césped durante la presente temporada. Así son, para el mercado, los cinco grandes deseos de contratación que tiene el Real Madrid para este próximo mercado.

DAYOT UPAMECANO (LEIPZIG – FRANCIA – 21 AÑOS)

La enorme y desarrollada red de contrataciones juveniles y casi adolescentes que gestionó, muy en silencio, el gracias a sus tentáculos planetarios, no tardó en surtir efecto. Con clubes satelitales en o , así como un ‘hermano menor’ creciente en ( actúa como su particular banco de pruebas y primer trampolín hacia la élite, teniendo incluso su propio club previo a jugar con ellos, el Liefering), nada escapa a su radar. Y, desde luego, no iba a pasar desapercibido una ‘mole’ como Dayot Upamecano.

El central francés, nacido en Normandia pero de padres de Guinea Bissau (puede jugar internacionalmente con Guinea- y ) , es producto de la cantera del Valenciennes, modesto club galo que le permitió ser internacional con Francia Sub 16 en la Egean Cup (campeonato juvenil en Turquia), donde fue elegido mejor jugador del torneo y su nombre ya fue vinculado a muchos grandes de Europa. Meses después, el Salzburg lo contrató, lo hizo debutar en Austria y lo cedió inmediatamente a su club satelital, el Liefering, donde jugó medio año prácticamente todos los partidos. Le dio tiempo de proclamarse campeón del Europeo Sub17 (2015) y regresó al club de origen. Tras una campaña de progresión, sin ser aun fijo pero ya incluso jugando en torneos europeos, el hermano mayor, RB Leipzig lo esperaba para hacerle un contrato hasta 2021. Es decir, que está ya en su último año y, por ello, se multiplican los rumores. El Bayern parece dispuesto a ofrecer hasta 60Mill€, pero el Real Madrid está al acecho, para quizás, verlo ya como futurible sustituto de Sergio Ramos en la zaga. Los últimos apuntes, sin embargo, hablan de que el pensamiento del zaguero será renovar un año más por el Leipzig y ampliar contrato hasta 2022 para, entonces, decidir mejor su futuro.

Tras haberlo visto muchísimos partidos en directo durante las últimas cuatro temporadas que lleva ya en la , he de decir que lo primero que llama la atención es su fuerza física, corpulencia y potencia para el contacto con su 1,87 de altura pero de enormes proporciones. Upamecano tiene el mejor ratio de duelos defensivos ganados, de los Sub 21 de las cinco grandes ligas europeas. Disputa un alto número de duelos defensivos (7,68 por partido) y gana casi un 80% de todos ellos. Insisto que, por la tipología del Leipzig, es un central exigido a salir de su zona, a adelantar mucho su línea de presión y a aparecer en zonas medulares persiguiendo al rival y encimándolo para evitar el giro. Eso le hace ponerse en riesgo pero es muy fiable. Igualmente, tal naturaleza, le hace muy dado a, quizás en algunos partidos, jugar incluso como pivote en los próximos años.

Y, sin embargo, eso no le debilita en aspectos de giro, carrera o arrancada, pues es tremendamente activo en corregir sus errores que, por otra parte, sobre todo en posicionamiento y concentración, son evidentes aun en diversos partidos. Algo tan propio de la edad como altisonante por repetirse bastantes veces en la temporada. Un aspecto claro a mejorar. No obstante, si analizamos su salida de balón, algo importante en un club como el Real Madrid, tiene un alto número (68,74), de los cuales solo 2,74 son hacia el portero (es decir, hacia atrás) y un buen ratio de % de pases completados (90%).

EDUARDO CAMAVINGA (RENNES – FRANCIA - 17 AÑOS)

Si solo tuviéramos que quedarnos con un joven futbolista que, desde casi el anonimato absoluto y con escandalosa juventud, pasara en sólo meses de no ser conocido por nadie a entrar por la puerta grande en la lista de grandes clubes del planeta, ese lugar estaría reservadísimo esta campaña para Eduardo Camavinga. Se antoja muy difícil que, en el competitivo fútbol actual, un chico de 16 años recién cumplidos, lograra debutar en la francesa y hacerlo con solvencia casi desde el día uno. Su foco ha sido tan impactante como algunos de sus partidos, aunque conviene moderar la ilusión y serenar la expectativa, pues está aun inmerso en su primer curso como profesional, sólo tiene 17 años y apenas le dio para disputar 43 partidos en su carrera en élite.

El mediocentro nació en 2002 en Miconge, la zona de Angola conocida como el Congo portugués y, cuando tenía apenas dos años, se marchó con su familia (de 5 hermanos) a Francia, a la ciudad de Fougères, en la Bretaña. Sufrió un golpe enorme cuando la casa familiar se incendió en 2013, justo al tiempo que él entraba oficialmente a las categorías inferiores del (el equipo dominante de esa zona del país), donde se ha ido criando desde los 11 años. Cuando firmó su primer contrato profesional en 2018, con 16 años, fue el más joven de la historia del club y, semanas después, debutó en la élite, convirtiéndose también en el más tempranero de los futbolistas de la historia del club, con 16 años y 4 meses. Fueron apenas siete fases de siete partidos los que jugó el pasado curso, pero suficientes para que este año partiera con más posibilidades y esté jugando desde inicio de curso.

Se trata de un mediocentro por acondicionar. Y es que, lo visto hasta ahora, depende muchísimo de la naturaleza de su equipo. El Rennes no intenta mantener control o gestión de los partidos en base a pelota, sino que es muy vertical, de extremos rápidos y de ataques repletos de inmediatez, alejados de lo que un futbolista de zona medular necesita para destacar cuando su principal virtud es la salida de balón. Participa mucho en esa primera zona de creación mínima, de pases fáciles y cortos en distancia, además de poder soltarse de vez en cuando con filtraciones interiores fruto de su buena arrancada y decisión con a pelota en los pies. Y, pese a que todo lo hace sencillo, no se complica, no arriesga pase, no aparece tanto en campo contrario como en el propio y no pretende ser imprescindible para dotar al equipo de otro estilo, porque el global está por encima de su capacidad individual. Comparado con Valverde, de posición parecida en algunos momentos y del Real Madrid como principal club interesado en su contratación, se aprecia como el angoleño roba, corta, comete más acciones defensivas y por tanto, más faltas. Sirve para mostrar, de manera contundente, qué tipo de jugador es sin pelota.

Eso sí, es un espectáculo saliendo del uno contra uno en posiciones de todo tipo, así como en sus rupturas por arrancada. Por ello, pasa aun bastante distante en muchos partidos. Su falta de experiencia le hace parecer indeciso o frágil por momentos pero todo responde a su indefinición como futbolista. Hoy, es mediocentro de salida. Mañana, quizás sea interior de amplitud o, directamente, mediocentro creativo. Pero sea cual sea su futuro, deberá ir creciendo y perfilándose. Ya es un gran proyecto, pero no es aun nada que pueda darse por concreto. Si lo comparamos con otros Sub 18 que hayan jugado en la élite este curso, Camavinga es, sin duda, el que más aportes ha ofrecido. Es la gran irrupción. Más que Greenwood, Martinelli, Thuram, Koné o Chotard.

Dentro de su progresión, Francia no ha querido perder tiempo y, pese a sus 17 años, ya lo llamó a la selección Sub 21 a finales de 2019 (y así ir acomodándole para que no dude si jugar con otra selección). Y su club, el Rennes, sabe que tiene contrato hasta 2022, que va a ser difícil no traspasarlo porque su naturaleza es vendedora y quiere amplificar cuanto antes la grandeza de su perlita para encontrar un comprador gigantesco. Su gran baza ara seguir disfrutando de él, al menos un curso más, es la falta de claridad en el panorama actual, que supone un riesgo a la hora de cambiar de club. Y, además, el Rennes estará en la próxima y eso supone un estímulo inmenso para dimensionar a su estrella.

FABIÁN RUIZ (NAPOLI – ESPAÑA - 24 AÑOS)

No es ninguna cara nueva para los amantes de la Liga, puesto que Fabián mostró un notable nivel de proyección en sus primeras apariciones élite con el Real y las multiplicó dulcemente cuando brilló como líder de las últimas generaciones de la Sub 21 de . Es más, justo cuando se le puso el primer test absolutamente competitivo como baluarte de presente y futuro en un club con máximas aspiraciones en todos los frentes como el , su salto adelante difuminó cualquier duda y refrendó, con muchísimos argumentos y sentencias, que se trata de uno de los mejores centrocampistas de la actualidad. Nada sorprendente, por tanto, su temporadón en el club del sur de y el creciente interés de los clubes más grandes de España, pues si el Real Madrid está en la lista, también se suma el e incluso, desde , el .

Fabián Ruiz tiene 24 años y está en el mejor momento de su carrera. El club blanco pretendería contratarlo para ampliar su abanico de opciones medulares e ir dando un merecido adiós a Modric. Si lo comparamos con Kroos, Fabián tiene números y sensaciones muy parecidas al germano con el balón en los pies. Kroos tiene más capacidad de asistir, pero menos regate y un número menor de robos que Fabian, algo que muestra que el español sale más adelante, se muestra en tareas en campo contrario con mayor proyección y es más finalizador de jugadas desde apariciones en segunda línea, donde muestra su gran disparo con la pierna zurda, algo que también tenía el alemán con mucha eficacia cuando llegó el Bernabéu. Además, su número de pases es elevado, lo que refleja su supremacía en el Napoli, y con un alto porcentaje de acierto. En toda la , es el jugador con mas pases progresivos por partido, así como dentro del área, lo que determina claramente su liderazgo en el club napolitano en zona de máxima precisión y peligro rival.

Aurelio De Laurentiis, consciente de la buena inversión que hizo hace dos veranos por 20Mill€, tasó al español en 80Mill€ actualmente. ¿Cómo hacer frente a eso? Pues el Real Madrid tendría en mente poder abaratar su contratación agregando futbolistas de su plantilla (se habló de Jovic), pero no parece que ninguno de los futbolistas blancos vaya a ser suficiente, pues el Napoli quiere cash o se quedará al futbolista, que tiene contrato hasta junio de 2023 y que se revalorizará aun más si su línea ascendente lo lleva a ser titular con España en la 2021 que, actualmente, sí podría ser un buen presagio. ¿Saldrá de Napoli? Creo que este verano habrá pocos esfuerzos financieros y acometer su fichaje va a ser delicado.

JADON SANCHO (B.DORTMUND – INGLATERRA - 20 AÑOS)

Era tal la seguridad que había en Inglaterra, ya hace años, en torno al potencial que iba a alcanzar, que cuando jugó el Mundial Sub 17 hace tres años (2017), el , que acababa de contratarlo, le hizo regresar a para entrenar con el grupo tras disputar aquella fase de grupos con su país. No le dejó jugar la Final… sólo por entrenar y tenerlo bien atado. El miedo a que cualquier grande pudiera tentarlo y sacarlo del entorno amarillo, inquietaba y hoy, esa apuesta es una realidad. No fue tampoco algo desconocido su fichaje por el Dortmund, que ya pagó 8Mill€ pese a ser un juvenil. Y es que, tras haber empezado en desde los 7 años y desarrollarse en el Manchester City desde los 14, Sancho era foco absoluto. Guardiola no pudo evitar que se marchara cuando, tras empezar a asomarse al primer equipo, él pretendía ser mucho más regular y Pep no pudo darle lo que pretendía.

Desde entonces, todo han sido records establecidos en Bundesliga. Desde el más joven en alcanzar los 10 goles en un curso, hasta el más prematuro en lograr tantas asistencias y, desde luego, un protagonista absoluto en mezclar réditos constantes en ataque para el Dortmund, que se relame sabiendo que todos lo desean. Extremo diestro (aunque puede jugar a pierna cambiada), velocidad, contragolpe, potencia, arrancada, regate, profundidad, goles, lectura creativa y liderazgo cada vez mayor. Tanto, que si nos fijamos en su relevancia en las jugadas clave de cada partido, es absolutamente top respecto al resto de jugadores de banda de Europa. El más dañino de su edad, además, porque si le ponemos en la misma tesitura que los jugadores de ataque que destacan en el continente, también es el inglés quien suma más, sobre todo en pases en profundidad y jugadas clave por partido. Sancho es top aquí. Comparado en un cara a cara con Bale, por ejemplo, ya que juegan en la misma zona, la diferencia es abismal en regates, arrancadas y desbordes.

Eso sí, basándonos en los jugadores sub 21 con mas de 5 regates por partido, su número es elevadísimo, lo que recalca su protagonismo y lo hiriente de su juego, pero tambien registra un éxito bastante bajo, puesto que sólo acierta en 1 de cada 3. Podemos ver reflejado que es un gran asistente, el segundo mejor de las grandes Ligas en ratio por partido entre los con jugadores que suman más de 1000 minutos disputados.

Aunque su contrato se extiende hasta junio de 2022 y Michael Zorc, director deportivo, asegura que “no cambiará y estamos relajados al respecto”, la realidad es que el Real Madrid tiene un competidor extremadamente necesitado de un nuevo icono, el , que está dispuesto a ofrecer las mayores cantidades para hacerle regresar a Inglaterra y convertirlo en su crack mundial para diseñar, en torno a él, el nuevo proyecto.

ERLING HAALAND (B.DORTMUND – NORUEGA - 19 AÑOS)

Si ahora mismo preguntamos a todo el mundo sobre el futbolista que más le ha impresionado este curso cuando, probablemente hace poco, la mayoría no lo conocía, el porcentaje más alto va a ser, sin duda, para el delantero de moda. El atacante noruego ha sido, en tiempo realmente record, un auténtico fenómeno de masas por su carácter, personalidad, número de goles y adaptación a diferentes contextos. Aunque fue así durante cada minuto de su aún corta carrera. Debutó a los 15 años como profesional, a los 17 ya estaba en un club poderoso de su país (Molde, con Solskjaer de entrenador) y a los 18 fue MVP Joven del año y marcó 15 goles. Evidentemente, el radar de Red Bull Salzburg no tardó en atarlo y apenas duró una temporada y media. Hace 11 meses (ojo, ni tan siquiera un año), se dio a conocer al mundo por marcar 9 goles en un mismo partido con Noruega en el Mundial Sub 20. Su planta, su carisma y sus ganas de rematar una vez tras otra, dieron la vuelta al mundo.

Aquello fue un aviso veraniego porque, meses después, arrancó con el turbo la temporada en Salzburg. Marcó 28 goles en 22 partidos, debutó en Champions marcando un Hat-Trick y se convirtió en el primer jugador en marcar 6 goles en sus primeros 3 partidos del máximo torneo europeo, del que terminó como máximo goleador en su primera fase. Semejantes números hicieron que todos quisieran contratarlo de inmediato y desde enero de 2020 los marca con el amarillo del Borrusia Dortmund, que pagó 20Mill€ y fue capaz de asumir los muchos costes de su padre y agente, además de ciertas cláusulas para el futuro. Su venta va a llegar tarde o temprano porque es la tesitura habitual del BVB, pero las cifras van a ser abismales porque su cuota de gol es histórica. Los registros goleadores del noruego son brutales y, sumando Salzburg y Dortmund, sus clubes este curso, no tiene comparación, es el mejor. Tanto, que si analizamos los ‘Goles Esperados’, alcanza un 0,78 por encima de lo esperado. Es decir, que mete 1,51 goles por partido cuando, ya en las previsiones, debería alcanzar un 0,72. Destroza cualquier registro de goles en base a las ocasiones creadas. No hay mayor rematador a la red. A nivel goleador, la diferencia entre Haland y Benzema es brutal, pero Benzema, que aporta en muchísimos más factores, tiene una enorme participación en el juego, algo ajeno a Haland.

No hay dudas en torno a Haland porque, además, su intensidad, presión, energía y frescura, perfectamente alineado con acierto, letalidad y puntualidad al gol, le hacen el goleador perfecto del mercado de fichajes. Todos lo quieren. Tocará esperar porque firmó contrato hasta 2024 y en este escenario de interrogaciones en cuanto a cómo serán los movimientos y cifras tras la crisis, seguramente beneficie a que siga un año más en el Westfalen.

* Gráficos - Alberto Rodríguez (Sports Data Analytics / Stratebi)