Real Madrid 0-2 Betis: Loren y Jesé ponen la puntilla a los blancos

Superioridad de los verdiblancos que con los dos tantos en la segunda mitad del choque, liquidaron una temporada nefasta para los de Zidane.

Sin nada en juego, y se despedían de una temporada para olvidar. Los blancos, desaparecidos durante casi toda la campaña solo podían lograr un triunfo para despedirse de los suyos de la mejor forma. Los andaluces, que fueron de más a menos en el presente curso, buscaban una victoria que les dejase buen sabor de boca.

A pesar de que Vinícius puso en apuros a Pau López en la primera acción del partido, el guion cambió en los minutos posteriores. Zinedine Zidane volvía a apostar en su once por el joven brasileño. También por Brahim y Valverde, y dejó una vez más en el banquillo a Bale. Pero un Betis, sin Canales y Joaquín, generó muchos problemas a los blancos en la primera fase del partido. Fallaban a la hora de finalizar las jugadas, pero los de Quique Setién salieron con mejor disposición sobre el terreno de juego. No lo aprovecharon y a la media hora de partido, el Real Madrid comenzó a despertar. Fue por mediación de Benzema, solo, en el interior del área, remataba un balón que se estrellaba en la madera. Fue el primer aviso de los locales que tuvo rápida respuesta de los heliopolitanos. Un fantástico control de Lo Celso y la posterior vaselina que obligó a Keylor Navas a realizar una intervención providencial. No fue la única del costarricense que minutos antes, ya había salvado otro “latigazo” de Bartra. No hubo demasiadas ocasiones, pero sí repartidas de un primer tiempo que terminaba sin goles en el Santiago Bernabéu.

Vinícius fue protagonista también en el inicio del segundo tiempo. Una jugada individual del brasileño que entraba por la izquierda finalizaba con la intervención de Pau López. El Betis llegaba con menos facilidad a área rival, pero en la primera que tuvo, rondaba el minuto 61, abrió el marcador. Gran balón en profundidad de Lo Celso para Guardado, el mexicano por la izquierda se plantaba en el área y cedía el esférico a su derecha para Loren que solo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas. En la siguiente jugada, los de Quique Setién pudieron ampliar distancias en una gran acción colectiva que culminaba Lo Celso con un “zapatazo” que detenía Keylor Navas. Y lo peor estaba por llegar con la salida de Jesé. En el minuto 75, el canario se disculpaba ante su ex-afición tras colocar el 0-2 en el marcador. Lo Celso, protagonista en todas las jugadas, cedía el balón a Junior que por la izquierda llegó casi hasta línea de fondo para poner un balón atrás ante la llegada de Jesé que no falló en la primera ocasión que tuvo. Los pitos comenzaron a escucharse en el Bernabéu y algunos aficionados abandonaron sus localidades. Ni la entrada de Isco y Lucas Vázquez al terreno de juego pudo mejorar la situación de un equipo completamente desubicado.

Triunfo para el Betis que compensa un final de temporada amargo para los de Quique Setién. Hoy pasaron por encima de un Real Madrid que suma la decimosegunda derrota en esta temporada. Borrón y cuenta nueva.