RDT, al banquillo: Por qué no juega de titular en el Espanyol vs. Osasuna?

Raúl De Tomás es suplente en el encuentro que enfrenta a su equipo, el Espanyol, ante el Osasuna en el RCDE Stadium. Un encuentro vital para los pericos ya que, si consiguen la victoria, certificarán matemáticamente la permanencia en LaLiga Santander a falta de tres jornadas para el final. La suplencia del jugador sorprende teniendo en cuenta que es el máximo goleador del conjunto catalán con 15 goles.

No obstante, el motivo por el que no parte de titular se puede encontrarse en la bronca que tuvo con Vicente Moreno durante el partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. RDT se dirigió al banquillo madridista a felicitar a los blancos por la consecución del título de liga nada más abandonar el terreno de juego, algo que no gustó a su entrenador.