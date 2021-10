Sigue en directo el partido donde los blaugranas de Ronald Koeman buscan volver al triunfo tras perder El Clásico.

Con el batazo que significó perder El Clásico, Barcelona debe darle vuelta a la hoja rápido porque hay jornada de media semana en LaLiga. En la Fecha 11, el equipo de Ronald Koeman visita al Rayo Vallecano, que de momento suma un punto más que los culés. Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro, acá te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES RAYO VALLECANO VS. BARCELONA?

PARTIDO Rayo Vallecano - Barcelona FECHA Miércoles, 27 de octubre ESTADIO De Vallecas | Madrid, España HORARIO 12:00 hora de México y Colombia; 14:00 hora de Chile y Argentina; 19:00 hora de España

DÓNDE VER RAYO VALLECANO VS BARCELONA POR TV

La transmisión en vivo y en directo del partido entre los culés de Ronald Koeman y los Rayistas pasa por los siguientes canales de televisión:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

M. LaLiga 3 (M49 O118

LaLiga TV Bar (Suscríbete)

CÓMO VER RAYO VALLECANO VS. BARCELONA EN VIVO POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Go para Sudamérica, Blue To Go en México y Movistar+ en España. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES RAYO VALLECANO - BARCELONA

RAYO VALLECANO

Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Óscar Valentín, Pathé Ciss/Santi Comesaña/Mario Suárez; Isi Palazón/Bebé, Trejo, Álvaro García; Falcao. DT: Andoni Iraola.

BARCELONA

Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet/Eric García, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Coutinho; Dest/Agüero, Memphis Depay y Ansu Fati. DT: Ronald Koeman.