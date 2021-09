Rayo Vallecano le dio la bienvenida a Radamel Falcao García

El colombiano arribó a Madrid tras actuar con la Selección Colombia en la Eliminatoria sudamericana.

Luego de hacerse oficial su fichaje y de tener algunos minutos con la Tricolor en la triple fecha de la Eliminatoria Sudamericana, Radamel Falcao García fue recibido en redes sociales por su nuevo club, el Rayo Vallecano.

'El Tigre', que en el cierre del mercado europeo logró desvincularse del Galatasaray para días más tarde ser anunciado por los Rayistas, arribó a Madrid este viernes proveniente de Barranquilla para quedar a órdenes del cuerpo técnico encabezado por Andoni Iraola.

Falcao García fue uno de los principales movimientos del mercado registrados en LaLiga y su regreso llena de ilusión al club, tal y como lo reveló David Cobeño, su director deportivo en diálogo con El Tiempo: "Lo que buscamos es que nos dé ese plus de gol, porque siempre en los equipos en los que ha estado ha metido muchos goles y estoy seguro de que en Vallecas va a seguir con esa dinámica y nos va a ayudar mucho en ese objetivo", indicó.



Cobeño también compartió algunos detalles de la negociación con el colombiano, que al principio parecía un imposible, pero que se facilitó tras los esfuerzos de las partes por alcanzar el acuerdo: "Había esa situación de que él no tenía protagonismo en Turquía, en Galatasaray y nosotros somos un equipo atractivo porque estamos en Madrid, estamos en la capital, y eso le da visibilidad a nuestro juego. Se va dando a través del agente, del propio Radamel que tiene compañeros en el equipo. Pues empezamos a hablar y al principio parecía algo inalcanzable, pero gracias al esfuerzo que ha hecho Radamel y al esfuerzo que ha hecho el club hemos podido concretar su fichaje. Si Radamel no hace el esfuerzo nosotros no hubiéramos podido hacer el nuestro. Para nosotros es un orgullo que un jugador como él haga ese esfuerzo para venir al Rayo y tenga ese compromiso, esas ganas y ese espíritu que nosotros necesitamos en Vallecas", puntualizó.

Ahora la espectativa pasa por conocer si Falcao alcanzará a debutar este sábado cuando el equipo visite al Levante sobre las 11:30 de la mañana colombiana o tendrá que esperar hasta el próximo sábado 18 de septiembre, cuando Rayo sea local del Getafe.